Новый спад? «Автомобилист» проиграл второй матч подряд

Хоккейный клуб « Автомобилист» снова проиграл. Подопечные Андрея Мартемьянова уступили « Торпедо» в Нижнем Новгороде. Встреча , проходившая в рамках регулярного сезона КХЛ , закончилась со счетом 2:3.





« Автомобилист» вышел вперед уже на 4-й минуте — отличился нападающий Илья Крикунов. На протяжении большей части встречи екатеринбуржцы вели в счете , и только на 46-й минуте « Торпедо» отыгралось. А спустя некоторое время нижегородцы забили еще две шайбы. « Автомобилист» смог ответить только одним результативным действием — екатеринбуржских болельщиков вновь порадовал Илья Крикунов.





« Автомобилист» , впрочем , не помешало команде досрочно выйти плей-офф , первой в Восточной конференции. В предыдущем матчеАвтомобилист» разгромно уступил питерскому СКА — 0:6. Чувствительное поражениевпрочемне помешало команде досрочно выйти плей-оффпервой в Восточной конференции.



