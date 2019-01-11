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Новый спад? «Автомобилист» проиграл второй матч подряд

23:59, 11 Январь 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Ранее екатеринбуржцы погорели в матче с питерским СКА.
Хоккейный клуб «Автомобилист» снова проиграл. Подопечные Андрея Мартемьянова уступили «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Встреча, проходившая в рамках регулярного сезона КХЛ, закончилась со счетом 2:3.

«Автомобилист» вышел вперед уже на 4-й минуте — отличился нападающий Илья Крикунов. На протяжении большей части встречи екатеринбуржцы вели в счете, и только на 46-й минуте «Торпедо» отыгралось. А спустя некоторое время нижегородцы забили еще две шайбы. «Автомобилист» смог ответить только одним результативным действием — екатеринбуржских болельщиков вновь порадовал Илья Крикунов.

В предыдущем матче «Автомобилист» разгромно уступил питерскому СКА — 0:6. Чувствительное поражение, впрочем, не помешало команде досрочно выйти плей-офф, первой в Восточной конференции.

В данный момент «Автомобилист» с 75 очками занимает первое место в своем дивизионе. Следующий матч подопечные Андрея Мартемьянова проведут уже 13 января в гостях против братиславского «Слована». Игра начнется в 21:30 по уральскому времени.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, хоккей, ХК Автомобилист
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