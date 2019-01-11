«Гнали, как могли»: гонщик Карякин финишировал первым на «Дакаре»

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин финишировал первым на четвертом этапе ралли «Дакар-2019» в категории SxS. Ехать пришлось быстро: у экипажа № 344 под руководством Карякина и Власюка произошла первая серьезная поломка. Машина ударилась о камень, который пробил картер коробки передач, из-за чего потекло масло. Чтобы топливо лилось медленнее, «пришлось прилично ускориться». «Не было других шансов доехать, поэтому гнали, как могли», — сказал напарник уральского гонщика Антон Власюк.

Кроме того, Сергею Карякину помогли другие спортсмены. Об этом он тоже рассказал своим подписчикам в Facebook: