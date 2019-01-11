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«Гнали, как могли»: гонщик Карякин финишировал первым на «Дакаре»

08:36, 11 Январь 2019
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Фото: Facebook Сергея Карякина
Четвертый этап стал самым успешным для екатеринбуржца, но он чуть не сошел с дистанции из-за поломки багги.

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин финишировал первым на четвертом этапе ралли «Дакар-2019» в категории SxS. Ехать пришлось быстро: у экипажа № 344 под руководством Карякина и Власюка произошла первая серьезная поломка. Машина ударилась о камень, который пробил картер коробки передач, из-за чего потекло масло. Чтобы топливо лилось медленнее, «пришлось прилично ускориться». «Не было других шансов доехать, поэтому гнали, как могли», — сказал напарник уральского гонщика Антон Власюк.

Кроме того, Сергею Карякину помогли другие спортсмены. Об этом он тоже рассказал своим подписчикам в Facebook:

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На бивуаке нам помогли другие участники «Дакара» перевернуть нашу багги, чтобы мы могли произвести ремонт. Очень приятно, что другие участники нам помогли — на марафонских спецучастках часто как раз проявляется настоящий дух «Дакара».

Сергей Карякин
гонщик

Ранее гонщик Сергей Карякин дважды взял бронзу: на третьем и втором этапах. До этого на первом спецучастке он стал восьмым. В этом году гонщик из Екатеринбурга впервые сел на багги. Все остальное время он выступал на квадроцикле. В 2017 году уралец был первым в зачете квадроциклов на ралли «Дакар». А в 2018-м ему не повезло: Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку. Но он успел прокатиться на первом этапе в Латинской Америке и занял второе место, уступив чилийцу Игнасио Касале.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Дакар, ралли, гонщик, гонки, Сергей Карякин
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