Афиша не для всех: выбрасываем салаты и бежим в театр

Стартовал 2019 год. Новые достижения, новые надежды, новые… Мероприятия. Если вас уже тошнит от походов по гостям, а желудок тихо и больно просит о помощи, пора завязывать. И возвращаться в рабочий ритм. Но и не забывать отдыхать. Конечно же, красиво и культурно.

ЕТВ решил помочь вам и собрал подборку мероприятий, который не дадут заскучать вашей голове. Здесь можно и послушать, и посмотреть. А что выбрать: хип-хоп или рок, драму или комедию — решать вам. Мы лишь даем направление. Дерзайте!