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Афиша не для всех: выбрасываем салаты и бежим в театр

07:00, 11 Январь 2019
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Фото: pixabay
ЕТВ рассказывает, чем развлечь себя в начале нового года, когда атмосфера праздника уже надоела. Подробнее – в нашей афише.

Стартовал 2019 год. Новые достижения, новые надежды, новые… Мероприятия. Если вас уже тошнит от походов по гостям, а желудок тихо и больно просит о помощи, пора завязывать. И возвращаться в рабочий ритм. Но и не забывать отдыхать. Конечно же, красиво и культурно.

ЕТВ решил помочь вам и собрал подборку мероприятий, который не дадут заскучать вашей голове. Здесь можно и послушать, и посмотреть. А что выбрать: хип-хоп или рок, драму или комедию — решать вам. Мы лишь даем направление. Дерзайте!

Екатеринбург другими глазами: «Дороги в России шире, чем в США»
Рассказ американского баскетболиста «Урала» о студенчестве, карьере и переезде в Екатеринбург.

Человек у двери

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Фото предоставлено организаторами

В январе театр «Место» запустил серию читок-перформансов по текстам удивительных авторов. Одним из первых станет Александр Белый, который известен участием в московской биеннале, выставке уральской ГЦСИ и многих других творческих проектах. Перформанс пройдет под названием «Человек у двери», во время которого гости будут следовать по специальному маршруту с инсталляциями.

Что: читка-перформанс Александра Белого
Где: независимый театр «Место» (Пушкина, 12)
Когда: 12 января в 21:00
Сколько: 280-380 рублей, билеты здесь

Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в области.

Легендарная классика

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Фото предоставлено организаторами

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже семь лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов. «Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века, и в особых представлениях не нуждается.

Что: спектакль «Мастер и Маргарита»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 15 января в 19:00
Сколько: 500-1800 рублей, билеты тут

Спасатели. Хрупкая жизнь Мальчика-с-пальчика
Рассказываем о том, как в Екатеринбурге заново рождаются 500-граммовые малыши.

The Beatles в атомах

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Фото: vk.com/sbeatles

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) приглашает обсудить творчество «Ливерпульской четверки» вместе с «дедушкой» уральского рока Александром Пантыкиным. В рамках научно-популярного шоу для участников проведут три мини-лекции, на которых поговорят о советском роке, битломании и ее влиянии на культуру.

Что: научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» по творчеству The Beatles
Где: клуб EverJazz (Тургенева, 22)
Когда: 16 января в 19:00
Сколько: бесплатно по предварительной регистрации

Дополнительная реальность
Итоги 2018 года в российских социальных сетях.

В поисках жениха

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Фото: pixabay

Дуэт Александра Панкратова-Черного и Татьяны Кравченко подарит зрителям незабываемый вечер. На сцене Дворца молодежи они покажут спектакль о непростой жизни девушки Кати, которая оказалась на шестом месяце беременности. А жениха-то и нет… Родители решили исправить ситуацию.

Что: спектакль «Женихи»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 17 января в 19:00
Сколько: 1000-2800 рублей, билеты здесь

Любовь и «химия»
История о том, как сыграть свадьбу между курсами химиотерапии и быть счастливыми вместе.

Фальшивая нота

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Фото предоставлено организаторами

В Театре юного зрителя Екатеринбурга покажут удивительно пронзительную историю о жертве и палаче, которые подчас могут поменяться местами.

Что: спектакль «Фальшивая нота»
Где: Театр юного зрителя (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24, 25 января в 19:00
Сколько: 3000-7000 рублей, билеты тут

Пожиратель истории
ЕТВ пообщался с директором МИЕ Сергеем Каменским и выяснил, как рассказывать о городе.

Только женщины

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Фото: ekb.icity.life

Спектакль «В зале только женщины» с участием Станислава Садальского и Татьяны Васильевой переносит всех зрителей в небольшое офисное помещение, где компания мужчин старается подготовить праздник для своих женщин. В процессе мужчины репетируют танцевальные номера и песни для своего женского коллектива.

Что: спектакль «В зале только женщины»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 января в 19:00
Сколько: 1000-3500, билеты тут

По жизни с оркестром
О том, что стоит за каждым взмахом дирижерской палочки рассказывает Дмитрий Лисс.

Панки из Ростова

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Фото: vk.com/dp_motorama

Появившиеся на заре возрождения интереса к пост-панку юные Motorama из Ростова-на-Дону с ходу заработали ярлык «реинкарнации» Joy Division в России. Отзывами о них пестрили блоги от Варшавы до Тегерана, и даже на радиостанции университета Айовы звучала их музыка. Тогдашние Motorama прочно ассоциируются с вдохновением северных краев, с нордическими пейзажами, медведями и совами. Сами участники группы сравнивали свою музыку с обледенелыми статичными танцами в сибирских лесах.

Что: концерт группы Motorama
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 50)
Когда: 27 января в 19:00
Сколько: 1000-16000 рублей, билеты тут

Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Маленькие эксперты ЕТВ составили свой рецепт идеальной горки в Екатеринбурге. 

Big Love Show

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Фото: vk.com/bigloveshow

Праздник Love Radio, который ежегодно собирает десятки слушателей со всей России, пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в холодном феврале. Организаторы обещают уникальный звездный лайн-ап, мощный драйв и запредельные эмоции, которые согреют зрителей и запомнятся еще на год до следующего Love Big Show.

Что: праздник Big Love Show
Где: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2)
Когда: 10 февраля в 19:00
Сколько: 1600-3500 рублей, билеты здесь

Григорий Иванов: «Иногда хочется все бросить»
Прошлое, настоящее и будущее — глазами президента ФК «Урал».

Искренность Рубальской

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Фото: pixabay

Поэтический вечер Ларисы Рубальской «Очередь за счастьем» настроит слушателей на искренность и доброту к другим. Не случайно ее стихи стали шлягерами, которые позволяют поверить в высокие чувства. В строчках, написанных Рубальской, — женские судьбы. Они могут быть счастливыми или драматичными, но в любом случае не оставят никого равнодушным. Каждое стихотворение поэтессы представляет собой маленькую историю любви, о которой сказано далеко не все.

Что: поэтический вечер Ларисы Рубальской
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 13 февраля в 19:00
Сколько: 1200-2500 рублей, билеты здесь

Надежда Екатеринбурга
Надежда Абакумова — о выборах мэра, Александре Высокинском, напуганных чиновниках.

Отчаянные авантюристы

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Фото предоставлено организаторами

В жизни героинь спектакля «Авантюристы поневоле» все шло хорошо, пока однажды они не предложили съесть пирожок мужчине, который пришел менять окна. Он падает замертво, а женщинам приходится решать, как избавиться от тела. Но неожиданно в гости приходят племянники, которые заставляют волноваться еще больше…

Что: спектакль «Авантюристы поневоле»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 14 февраля в 19:00
Сколько: 1200-6000 рублей, билеты приобретайте здесь

Магнитогорск. Три дня трагедии
Журналист ЕТВ рассказывает, как живет маленький челябинский городок после обрушения целого подъезда

Танцовщик с татуировками

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Фото: vk.com/sergei.polunin

Артист балета Сергей Полунин и солисты ведущих театров Европы впервые представят в России совместный проект SACRE. В его основе — балет Стравинского «Весна священная».

Сергей Полунин имеет большой опыт. Он звезда королевского балета в Лондоне, победитель конкурса «Большой балет» на канале «Культура». Кроме того, артист принял участие в съемках клипа Take me to church, после которого о танцовщике с татуировками узнал весь мир. Затем в 2017–2018 годах он стал героем фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Красный воробей», «Танцовщик».

Что: спектакль SACRE
Где: ККТ «Космос» (Дзержинского, 2)
Когда: 17 февраля в 19:00
Сколько: 2500-8000 рублей, билеты тут

Откровения Ройзмана
Бывший мэр Екатеринбурга рассказывает ЕТВ о жизни после отставки и планах на будущее.

Любовная кадриль

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Фото: afisha.yandex.ru

Герои курьезного спектакля «Кадриль» поругались со своими вторыми половинами и решили поменяться друг с другом. Как говорится, у соседа жена красивее. В итоге перетасовали свои семьи, а как вернуть на место, не знают. Что же случится с мужьями и женами, которые наворотили дел, зрители увидят в феврале.

Что: комедия «Кадриль»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 20 февраля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты тут

Путь архитектора: из жрецов — в чиновники
Интервью с Эдуардом Кубенским.

Бессовестное счастье

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Фото: vk.com/golitsynagroup

Песни Катерины Голицыной пронизаны романтикой, оптимизмом, мечтой и надеждой, которые она решила подарить жителям Екатеринбурга. «Я желаю всем не просто счастья, а бессовестного счастья!» — поет Голицына и приглашает присоединиться к ней 22 февраля. Приходите сопереживать и слушать известные хиты.

Что: концерт Катерины Голицыной
Где: развлекательный центр «Метрополия» (Первомайская, 75)
Когда: 22 февраля в 20:00
Сколько: 700-2500 рублей, билеты можно купить здесь

Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания 2018 года.

Лирический шансон

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Фото предоставлено организаторами

Баллады, плясовые песни, композиции с элементами хип-хопа — все эти слова про Сергея Трофимова. Шансонье всегда готов радовать и удивлять поклонников новыми выдумками, поэтому он вновь приезжает в Екатеринбург, чтобы исполнить для жителей и гостей города старые хиты и песни из нового альбома.

Что: концерт Сергея Трофимова
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1200-4500 рублей, билеты здесь

Кулак дружбы
ЕТВ вспоминает странные праймериз, туманные выборы и не только. Вывод печален — политика кончилась.

Хип-хоп с Bumble Beezy

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Фото: vk.com/bumblebeezygroup

Российский хип-хоп исполнитель из Санкт-Петербурга, который известен как «шмель» [от английского слова «bumblebee» — прим. ЕТВ], презентует слушателям новый альбом «111111» в рамках тура PREDATOUR. Отличительная черта его творчества — фаст-флоу [чтение песен в ускоренном ритме — прим. ЕТВ], которому Bumble Beezy научился у любимых реперов Tech N9ne и Kool Savas. В конце февраля екатеринбургские поклонники смогут потренировать фаст-флоу прямо на концерте «шмеля» в Доме Печати.

Что: концерт Bumble Beezy
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 50)
Когда: 24 февраля в 19:00
Сколько: 800-12000 рублей, билеты по ссылке

Все казны
ЕТВ препарирует главный финансовый документ Екатеринбурга.

Триумфальная арка

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Фото: afisha.yandex.ru

Спектакль по мотивам одноименного романа Ремарка о любви к женщине, чувстве долга и подвигах человека во время оккупации увидят жители уральской столицы. Режиссер Лев Рахлин покажет свое видение истории, актеры по-новому раскроют образы главных героев «Триумфальной арки», а сюжет напомнит зрителям, что такое честь и достоинство.

Что: спектакль «Триумфальная арка»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 февраля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты здесь

Без соли и предрассудков
Стали ли жители Екатеринбурга здоровее в 2018 году?

В календарик запишите, пожалуйста!

Простое число

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Фото: wikipedia

Март в Екатеринбурге начнется с зажигательной IDM-группы «Самое большое простое число» (СПБЧ). На счету СПБЧ альбомы «Снегири», «Я думаю, для этого не придумали слово», «Здесь и всегда», «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В 2017 году музыкальный коллектив принял участие в съемках фильма «Про любовь. Только для взрослых». Теперь он выступит в столице Урала с презентацией нового сборника «Мы не спали, мы снились».

Что: концерт группы «Самое большое простое число»
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 50)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 900 рублей, билеты можно купить здесь

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Авторы:
Арина Осипова
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