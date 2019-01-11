Афиша не для всех: выбрасываем салаты и бежим в театр
Стартовал 2019 год. Новые достижения, новые надежды, новые… Мероприятия. Если вас уже тошнит от походов по гостям, а желудок тихо и больно просит о помощи, пора завязывать. И возвращаться в рабочий ритм. Но и не забывать отдыхать. Конечно же, красиво и культурно.
ЕТВ решил помочь вам и собрал подборку мероприятий, который не дадут заскучать вашей голове. Здесь можно и послушать, и посмотреть. А что выбрать: хип-хоп или рок, драму или комедию — решать вам. Мы лишь даем направление. Дерзайте!
Человек у двери
Фото предоставлено организаторами
В январе театр «Место» запустил серию читок-перформансов по текстам удивительных авторов. Одним из первых станет Александр Белый, который известен участием в московской биеннале, выставке уральской ГЦСИ и многих других творческих проектах. Перформанс пройдет под названием «Человек у двери», во время которого гости будут следовать по специальному маршруту с инсталляциями.
Что:
читка-перформанс Александра Белого
Где: независимый театр «Место» (Пушкина, 12)
Когда: 12 января в 21:00
Сколько: 280-380 рублей, билеты здесь
Легендарная классика
Фото предоставлено организаторами
Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже семь лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов. «Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века, и в особых представлениях не нуждается.
Что: спектакль «Мастер и Маргарита»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 15 января в 19:00
Сколько: 500-1800 рублей, билеты тут
The Beatles в атомах
Фото: vk.com/sbeatles
Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) приглашает обсудить творчество «Ливерпульской четверки» вместе с «дедушкой» уральского рока Александром Пантыкиным. В рамках научно-популярного шоу для участников проведут три мини-лекции, на которых поговорят о советском роке, битломании и ее влиянии на культуру.
Что:
научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» по творчеству The Beatles
Где: клуб EverJazz (Тургенева, 22)
Когда: 16 января в 19:00
Сколько: бесплатно по предварительной регистрации
В поисках жениха
Фото: pixabay
Дуэт Александра Панкратова-Черного и Татьяны Кравченко подарит зрителям незабываемый вечер. На сцене Дворца молодежи они покажут спектакль о непростой жизни девушки Кати, которая оказалась на шестом месяце беременности. А жениха-то и нет… Родители решили исправить ситуацию.
Что:
спектакль «Женихи»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 17 января в 19:00
Сколько: 1000-2800 рублей, билеты здесь
Фальшивая нота
Фото предоставлено организаторами
В Театре юного зрителя Екатеринбурга покажут удивительно пронзительную историю о жертве и палаче, которые подчас могут поменяться местами.
Что: спектакль «Фальшивая нота»
Где: Театр юного зрителя (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24, 25 января в 19:00
Сколько: 3000-7000 рублей, билеты тут
Только женщины
Фото: ekb.icity.life
Спектакль «В зале только женщины» с участием Станислава Садальского и Татьяны Васильевой переносит всех зрителей в небольшое офисное помещение, где компания мужчин старается подготовить праздник для своих женщин. В процессе мужчины репетируют танцевальные номера и песни для своего женского коллектива.
Что: спектакль «В зале только женщины»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 января в 19:00
Сколько: 1000-3500, билеты тут
Панки из Ростова
Фото: vk.com/dp_motorama
Появившиеся на заре возрождения интереса к пост-панку юные Motorama из Ростова-на-Дону с ходу заработали ярлык «реинкарнации» Joy Division в России. Отзывами о них пестрили блоги от Варшавы до Тегерана, и даже на радиостанции университета Айовы звучала их музыка. Тогдашние Motorama прочно ассоциируются с вдохновением северных краев, с нордическими пейзажами, медведями и совами. Сами участники группы сравнивали свою музыку с обледенелыми статичными танцами в сибирских лесах.
Что: концерт группы Motorama
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 50)
Когда: 27 января в 19:00
Сколько: 1000-16000 рублей, билеты тут
Big Love Show
Фото: vk.com/bigloveshow
Праздник Love Radio, который ежегодно собирает десятки слушателей со всей России, пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в холодном феврале. Организаторы обещают уникальный звездный лайн-ап, мощный драйв и запредельные эмоции, которые согреют зрителей и запомнятся еще на год до следующего Love Big Show.
Что:
праздник Big Love Show
Где: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2)
Когда: 10 февраля в 19:00
Сколько: 1600-3500 рублей, билеты здесь
Искренность Рубальской
Фото: pixabay
Поэтический вечер Ларисы Рубальской «Очередь за счастьем» настроит слушателей на искренность и доброту к другим. Не случайно ее стихи стали шлягерами, которые позволяют поверить в высокие чувства. В строчках, написанных Рубальской, — женские судьбы. Они могут быть счастливыми или драматичными, но в любом случае не оставят никого равнодушным. Каждое стихотворение поэтессы представляет собой маленькую историю любви, о которой сказано далеко не все.
Что:
поэтический вечер Ларисы Рубальской
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 13 февраля в 19:00
Сколько: 1200-2500 рублей, билеты здесь
Отчаянные авантюристы
Фото предоставлено организаторами
В жизни героинь спектакля «Авантюристы поневоле» все шло хорошо, пока однажды они не предложили съесть пирожок мужчине, который пришел менять окна. Он падает замертво, а женщинам приходится решать, как избавиться от тела. Но неожиданно в гости приходят племянники, которые заставляют волноваться еще больше…
Что:
спектакль «Авантюристы поневоле»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 14 февраля в 19:00
Сколько: 1200-6000 рублей, билеты приобретайте здесь
Танцовщик с татуировками
Фото: vk.com/sergei.polunin
Артист балета Сергей Полунин и солисты ведущих театров Европы впервые представят в России совместный проект SACRE. В его основе — балет Стравинского «Весна священная».
Сергей Полунин имеет большой опыт. Он звезда королевского балета в Лондоне, победитель конкурса «Большой балет» на канале «Культура». Кроме того, артист принял участие в съемках клипа Take me to church, после которого о танцовщике с татуировками узнал весь мир. Затем в 2017–2018 годах он стал героем фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Красный воробей», «Танцовщик».
Что:
спектакль SACRE
Где: ККТ «Космос» (Дзержинского, 2)
Когда: 17 февраля в 19:00
Сколько: 2500-8000 рублей, билеты тут
Любовная кадриль
Фото: afisha.yandex.ru
Герои курьезного спектакля «Кадриль» поругались со своими вторыми половинами и решили поменяться друг с другом. Как говорится, у соседа жена красивее. В итоге перетасовали свои семьи, а как вернуть на место, не знают. Что же случится с мужьями и женами, которые наворотили дел, зрители увидят в феврале.
Что:
комедия «Кадриль»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 20 февраля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты тут
Бессовестное счастье
Фото: vk.com/golitsynagroup
Песни Катерины Голицыной пронизаны романтикой, оптимизмом, мечтой и надеждой, которые она решила подарить жителям Екатеринбурга. «Я желаю всем не просто счастья, а бессовестного счастья!» — поет Голицына и приглашает присоединиться к ней 22 февраля. Приходите сопереживать и слушать известные хиты.
Что:
концерт Катерины Голицыной
Где: развлекательный центр «Метрополия» (Первомайская, 75)
Когда: 22 февраля в 20:00
Сколько: 700-2500 рублей, билеты можно купить здесь
Лирический шансон
Фото предоставлено организаторами
Баллады, плясовые песни, композиции с элементами хип-хопа — все эти слова про Сергея Трофимова. Шансонье всегда готов радовать и удивлять поклонников новыми выдумками, поэтому он вновь приезжает в Екатеринбург, чтобы исполнить для жителей и гостей города старые хиты и песни из нового альбома.
Что:
концерт Сергея Трофимова
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1200-4500 рублей, билеты здесь
Хип-хоп с Bumble Beezy
Фото: vk.com/bumblebeezygroup
Российский хип-хоп исполнитель из Санкт-Петербурга, который известен как «шмель» [от английского слова «bumblebee» — прим. ЕТВ], презентует слушателям новый альбом «111111» в рамках тура PREDATOUR. Отличительная черта его творчества — фаст-флоу [чтение песен в ускоренном ритме — прим. ЕТВ], которому Bumble Beezy научился у любимых реперов Tech N9ne и Kool Savas. В конце февраля екатеринбургские поклонники смогут потренировать фаст-флоу прямо на концерте «шмеля» в Доме Печати.
Что:
концерт Bumble Beezy
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 50)
Когда: 24 февраля в 19:00
Сколько: 800-12000 рублей, билеты по ссылке
Триумфальная арка
Фото: afisha.yandex.ru
Спектакль по мотивам одноименного романа Ремарка о любви к женщине, чувстве долга и подвигах человека во время оккупации увидят жители уральской столицы. Режиссер Лев Рахлин покажет свое видение истории, актеры по-новому раскроют образы главных героев «Триумфальной арки», а сюжет напомнит зрителям, что такое честь и достоинство.
Что:
спектакль «Триумфальная арка»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 февраля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты здесь
В календарик запишите, пожалуйста!
Простое число
Фото: wikipedia
Март в Екатеринбурге начнется с зажигательной IDM-группы «Самое большое простое число» (СПБЧ). На счету СПБЧ альбомы «Снегири», «Я думаю, для этого не придумали слово», «Здесь и всегда», «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В 2017 году музыкальный коллектив принял участие в съемках фильма «Про любовь. Только для взрослых». Теперь он выступит в столице Урала с презентацией нового сборника «Мы не спали, мы снились».
Что:
концерт группы «Самое большое простое число»
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 50)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 900 рублей, билеты можно купить здесь
Удачных вам выходных!