Скандальная биатлонистка считает, что Шипулин уйдет в политику
18:14, 10 Январь 2019
В конце прошлого года екатеринбургский спортсмен завершил карьеру.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова предположила, что завершивший карьеру Антон Шипулин пойдет в политику. «Как правило, у нас все великие спортсмены идут в политику. В Госдуму и так далее […] Думаю, что ему сделают такое предложение. Хотя мне бы хотелось, чтобы Шипулин тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие спортивные карьеры», — заявила Резцова в интервью изданию «Спорт день за днем».
25 декабря Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Ранее уральский биатлонист не попал в сборную России на текущий сезон, но все еще заявлял, что намерен бегать дальше. До этого Антон Шипулин признавался, что сомневается в своей форме. Сейчас спортсмен активно развивает общественную карьеру — он стал членом Общественной палаты Свердловской области.
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