Сергей Карякин снова стал третьим на «Дакаре-2019»

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин снова стал третьим на ралли «Дакар». Вчера он уже взял бронзу на втором спецучастке, а до этого финишировал восьмым на первом этапе.

В своем Instagram гонщик рассказал, что третий этап был непростым. Очень сложными были дюны, «в некоторых местах на грани застревания», поделился Карякин. Он напомнил болельщикам, что не рискует жизнью и движется аккуратно, но все-таки чуть не перевернулся.