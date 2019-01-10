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Сергей Карякин снова стал третьим на «Дакаре-2019»

10:41, 10 Январь 2019
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Фото: Facebook Сергея Карякина
Очередной спецучасток был еще опаснее. Екатеринбуржец чуть не перевернулся.

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин снова стал третьим на ралли «Дакар». Вчера он уже взял бронзу на втором спецучастке, а до этого финишировал восьмым на первом этапе.

В своем Instagram гонщик рассказал, что третий этап был непростым. Очень сложными были дюны, «в некоторых местах на грани застревания», поделился Карякин. Он напомнил болельщикам, что не рискует жизнью и движется аккуратно, но все-таки чуть не перевернулся.

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Входили в поворот в песке и уперлись во что-то плотно, возможно это был просто какой-то плотный слой песка — машину выставило на два колеса, но хорошо, что нам удалось резко повернуть налево и нажать полный газ.

Сергей Карякин
гонщик

Еще один острый момент, с которым столкнулся Сергей Карякин, — перегрев ремня. Из-за этого он и его напарник ждали, пока остынет мотор, и не могли забраться на песчаную горку. Кроме того, одну из контрольных точек удалось взять не сразу. В итоге потеряли 15 минут.

Напомним, ранее Сергей Карякин выступал на квадроцикле. В 2017 году уралец стал первым в зачете квадроциклов на ралли «Дакар». А в 2018 году ему не повезло: Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку. Но он успел прокатиться на первом этапе в Латинской Америке и занял второе место, уступив чилийцу Игнасио Касале.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, гонщик, гонки, Дакар, ралли, Сергей Карякин
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