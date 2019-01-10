Сергей Карякин снова стал третьим на «Дакаре-2019»
Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин снова стал третьим на ралли «Дакар». Вчера он уже взял бронзу на втором спецучастке, а до этого финишировал восьмым на первом этапе.
В своем Instagram гонщик рассказал, что третий этап был непростым. Очень сложными были дюны, «в некоторых местах на грани застревания», поделился Карякин. Он напомнил болельщикам, что не рискует жизнью и движется аккуратно, но все-таки чуть не перевернулся.
Входили в поворот в песке и уперлись во что-то плотно, возможно это был просто какой-то плотный слой песка — машину выставило на два колеса, но хорошо, что нам удалось резко повернуть налево и нажать полный газ.
Еще один острый момент, с которым столкнулся Сергей Карякин, — перегрев ремня. Из-за этого он и его напарник ждали, пока остынет мотор, и не могли забраться на песчаную горку. Кроме того, одну из контрольных точек удалось взять не сразу. В итоге потеряли 15 минут.
Напомним, ранее Сергей Карякин выступал на квадроцикле. В 2017 году уралец стал первым в зачете квадроциклов на ралли «Дакар». А в 2018 году ему не повезло: Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку. Но он успел прокатиться на первом этапе в Латинской Америке и занял второе место, уступив чилийцу Игнасио Касале.