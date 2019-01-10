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Карякин хочет открыть шахматную школу в Свердловской области

16:23, 10 Январь 2019
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Фото: kremlin.ru
Известный гроссмейстер провел в Екатеринбурге несколько игр. Соперниками стали подростки.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в Свердловской области могут создать шахматную школу его имени. Сергей Карякин находится в Екатеринбурге весь день. Так, ранее шахматист сыграл со свердловским школьником в рамках проекта «Елка желаний», исполнив мечту 15-летнего парня.

В Свердловской области к Сергею Карякину относятся особенно нежно — он сыграл в шахматы с первоуральцем Николаем Грудинкиным, который страдает ДЦП.

«Свердловский регион — один из сильнейших во всей России по шахматам. Для развития шахмат делается очень многое. Я даю свой толчок, но развитие идет и без меня. У ваших юных шахматистов есть большой потенциал. Важно, чтобы федерация их поддерживала, и было стабильное финансирование», — поделился своим мнением Сергей Карякин.
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В УрГЭУ, на площадке которого проходила пресс-конференция с Карякиным, начали создавать выпускающую кафедру шахматного искусства. На данный момент идут подготовительные работы, они займут еще полгода.

Кафедра заработает в сентябре 2019 года. Ее возглавит титулованный гроссмейстер Анатолий Карпов, планируется, что на кафедре будут три основных направления — шахматы, математика и информатика. Также в УрГЭУ создадут собственный шахматный клуб, будут проходить регулярные шахматные игры.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, шахматы, школа, школьники
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