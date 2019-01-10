Карякин хочет открыть шахматную школу в Свердловской области
16:23, 10 Январь 2019
Известный гроссмейстер провел в Екатеринбурге несколько игр. Соперниками стали подростки.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в Свердловской области могут создать шахматную школу его имени. Сергей Карякин находится в Екатеринбурге весь день. Так, ранее шахматист сыграл со свердловским школьником в рамках проекта «Елка желаний», исполнив мечту 15-летнего парня.
В Свердловской области к Сергею Карякину относятся особенно нежно — он сыграл в шахматы с первоуральцем Николаем Грудинкиным, который страдает ДЦП.
«Свердловский регион — один из сильнейших во всей России по шахматам. Для развития шахмат делается очень многое. Я даю свой толчок, но развитие идет и без меня. У ваших юных шахматистов есть большой потенциал. Важно, чтобы федерация их поддерживала, и было стабильное финансирование», — поделился своим мнением Сергей Карякин.
«Свердловский регион — один из сильнейших во всей России по шахматам. Для развития шахмат делается очень многое. Я даю свой толчок, но развитие идет и без меня. У ваших юных шахматистов есть большой потенциал. Важно, чтобы федерация их поддерживала, и было стабильное финансирование», — поделился своим мнением Сергей Карякин.
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе
В УрГЭУ, на площадке которого проходила пресс-конференция с Карякиным, начали создавать выпускающую кафедру шахматного искусства. На данный момент идут подготовительные работы, они займут еще полгода.
Кафедра заработает в сентябре 2019 года. Ее возглавит титулованный гроссмейстер Анатолий Карпов, планируется, что на кафедре будут три основных направления — шахматы, математика и информатика. Также в УрГЭУ создадут собственный шахматный клуб, будут проходить регулярные шахматные игры.
ФАС заставила «Мотив» удалить жестокую рекламу
Сотовый оператор снял ролик, где один персонаж предложил другому прочистить нос дрелью.
Новое и интересное
Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
Общество
ЕТВ узнал мнение всех, на ком отразилась цветочная благотворительность.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.