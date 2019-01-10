Карякин хочет открыть шахматную школу в Свердловской области

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Кафедра заработает в сентябре 2019 года. Ее возглавит титулованный гроссмейстер Анатолий Карпов , планируется , что на кафедре будут три основных направления — шахматы , математика и информатика. Также в УрГЭУ создадут собственный шахматный клуб , будут проходить регулярные шахматные игры.

В УрГЭУна площадке которого проходила пресс-конференция с Карякинымначали создавать выпускающую кафедру шахматного искусства. На данный момент идут подготовительные работыони займут еще полгода.