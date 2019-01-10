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Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны

16:00, 10 Январь 2019
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Гол Владимира Ильина принес «Уралу» ничью в первом матче ¼ финала
Фото: fc-ural.ru
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.

Президент российской премьер-лиги и исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин заявил, что три четвертьфинальных матча Кубка России будут перенесены. 23 февраля пройдет только одна игра из намеченных ранее: «Ростов» сыграет с «Краснодаром», которому предстоят игры в Лиге Европы. Встреча «Рубина» с «Локомотивом» в Казани, которая была назначена на 23 февраля, «Арсенала " с «Оренбург» в Туле и «Урала» со «Спартаком», которые стояли в футбольном календаре 24 февраля, будут проведены позже.

Решение о том, когда пройдут игры, будет принято в ближайшее время. «Матчи будут перенесены на более благоприятный срок. Есть договоренность с УЕФА о том, что игры можем провести в дни встреч еврокубков», цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс». Таким образом, первым официальным матчем ФК «Урал» в новом году станет домашняя встреча с «Зенитом» — 3 марта на «Екатеринбург-Арене».

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Футбол , Кубок России, ФК «Спартак», ФК "Урал"
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