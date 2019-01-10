Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны

Президент российской премьер-лиги и исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин заявил, что три четвертьфинальных матча Кубка России будут перенесены. 23 февраля пройдет только одна игра из намеченных ранее: «Ростов» сыграет с «Краснодаром», которому предстоят игры в Лиге Европы. Встреча «Рубина» с «Локомотивом» в Казани, которая была назначена на 23 февраля, «Арсенала " с «Оренбург» в Туле и «Урала» со «Спартаком», которые стояли в футбольном календаре 24 февраля, будут проведены позже.

Решение о том, когда пройдут игры, будет принято в ближайшее время. «Матчи будут перенесены на более благоприятный срок. Есть договоренность с УЕФА о том, что игры можем провести в дни встреч еврокубков», цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс». Таким образом, первым официальным матчем ФК «Урал» в новом году станет домашняя встреча с «Зенитом» — 3 марта на «Екатеринбург-Арене».