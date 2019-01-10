Екатеринбургская семья слетала на праздники в Будапешт за 2 миллиона
13:39, 10 Январь 2019
Поездка на Новый год стала самой дорогой во всей России.
Семья из Екатеринбурга слетала в Будапешт туда-обратно за два миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Biletix, который опубликовал данные за 1–8 января.
На втором месте расположился перелет в Прагу за 1,3 миллиона рублей. На третьем — поездка из Москвы в Мадрид за 1,1 миллиона. Стоимость полетов из России за границу во время новогодних праздников увеличилась почти на треть: средний чек на перелет за за рубеж вырос с 20 до 25 тысяч рублей.
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