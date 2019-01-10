Екатеринбургская семья слетала на праздники в Будапешт за 2 миллиона

Стоимость полетов из России за границу во время новогодних праздников увеличилась почти на треть: средний чек на перелет за за рубеж вырос с 20 до 25 тысяч рублей.

На втором месте расположился перелет в Прагу за 1,3 миллиона рублей. На третьем — поездка из Москвы в Мадрид за 1,1 миллиона.