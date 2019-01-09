Реквием по каникулам. Есть ли туризм на Урале?
11:45, 09 Январь 2019
Минувшим новогодним праздникам и их объектам посвящается.
Продолжительные новогодние каникулы — это как отпуск, в который уходит почти вся страна. Отойдя от застолий и возлежаний на диване, люди приходят в движение. Наполнение этих вольных дней часто зависит от места проживания конкретного человеческого индивидума.
Вот, например, село Мраморское Полевского района в праздники выглядит пустым, хотя населенный пункт считается вполне благополучным. Но на каникулы местные жители, что помоложе, мигрируют в сторону более крупных населенных пунктов — туда, где больше развлечений. Тем же, кому хочется просто тишины и покоя, лучше места, чем зимняя деревня не найти — в праздники тут даже машин не слышно. Только свежий воздух и тишина.
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Почти то же самое происходит с маленькими городами, как Сысерть. В новогоднюю ночь здесь довольно многолюдно. Кроме местных жителей приезжают дачники и гости из Екатеринбурга, благо недалеко. Но во второй половине праздничной недели здесь тоже наступает затишье — людей манят огни ТРЦ в большом городе. Сысерть — не деревня, тут есть и детские горки, и кое-какие места массового досуга. Но в Екатеринбурге их больше, а ехать до него недалеко.
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Более оживленными получаются праздники в небольших городах, где есть свои достопримечательности. Вот Невьянск и его знаменитая падающая башня. Тут и местных жителей отдыхает больше — до Екатеринбурга или Нижнего Тагила еще доехать надо. И гости из других городов в зимние каникулы сюда едут плотным потоком.
Многих свердловчан отрывает от салатов и телевизоров желание хоть куда-нибудь съездить. И чтобы недалеко и недорого. В качестве путевой точки такого маршрута Невьянск вполне хорош — кроме самой башни тут есть музей и красивый храм. Но вот здешняя главная елка, на взгляд екатеринбуржца, смотрится весьма скромно. Горки маленькие и их мало, вместо аттракционов — качели. Но местные жители вполне довольны.
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Те же свердловчане, кому пара сотен километров не помеха, в праздники скатались в соседние области. Например, в Пермский край. Есть тут небольшой населенный пункт, который можно брать за пример в плане развития туризма. В Кунгур раньше ездили исключительно затем, чтобы посетить знаменитую ледяную пещеру.
Но несколько лет назад здесь стали развивать воздухоплавание. И теперь каждое лето в Кунгуре проходит воздушная ярмарка. Это помогло развитию авиационных видов спорта, и сейчас в этот пермский городок едет немало его любителей и просто желающих за небольшие деньги полетать на каком-нибудь необычном аппарате. Наплыв гостей подстегнул сферы гостеприимства — в Кунгуре понемногу растет число гостиниц, баров и ресторанов (в том числе вполне приличных).
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Здесь облагораживают не только храмы, но и просто старинные здания, что делает Кунгур уютным и приятным для прогулок. Деньги туристов пробудили предпринимательский талант и у местного населения — в каникулы многие подрабатывают. Например, катая приезжих на всем, что движется — от самолетов до осликов и собачьих упряжек. И все это в 280 километрах от Екатеринбурга. В Свердловской области есть масса красивых и уютных мест, исторических зданий и музеев, объектов для активного отдыха. Но вряд ли найдется маленький город, где все это собрано вместе и дополнено приличной инфраструктурой. А жаль.
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Стоит отметить, что в эти каникулы движение на свердловских трассах было весьма оживленным — очень многих уральцам пришелся по вкусу местечковый туризм. Остается надеяться, что в будущем году интерес к нему продолжит расти, а интересные объекты облагородятся.
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