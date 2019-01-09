Реквием по каникулам. Есть ли туризм на Урале?

Продолжительные новогодние каникулы — это как отпуск , в который уходит почти вся страна. Отойдя от застолий и возлежаний на диване , люди приходят в движение. Наполнение этих вольных дней часто зависит от места проживания конкретного человеческого индивидума.



Вот , например , село Мраморское Полевского района в праздники выглядит пустым , хотя населенный пункт считается вполне благополучным. Но на каникулы местные жители , что помоложе , мигрируют в сторону более крупных населенных пунктов — туда , где больше развлечений. Тем же , кому хочется просто тишины и покоя , лучше места , чем зимняя деревня не найти — в праздники тут даже машин не слышно. Только свежий воздух и тишина.



