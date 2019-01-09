«Мы все в одной кастрюле»: «Уральский пельмень» опроверг Михалкову
18:49, 09 Январь 2019
Ранее актриса заявила, что не будет гастролировать с коллективом.
Актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев высказался по поводу раскола коллектива. Шоумен ответил на вопрос о неопределенной ситуации в команде подписчику в Инстаграме.
По словам Исаева, все участники «Уральских пельменей» находятся «на месте», «в одной кастрюле». »Некоторые изменения только в гастрольном составе ;) но это пошло только на пользу», — добавил Сергей Исаев.
Ранее актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова публично прокомментировала раскол, который произошел в коллективе. Уже несколько месяцев Андрей Рожков и Вячеслав Мясников гастролируют отдельно от основного состава с программой «Ваши пельмени». Михалкова сообщила, что так и не смогла выбрать с каким коллективом она отправится выступать, поэтому решила совсем отказаться от гастролей. Менять свое решение она не планирует.
В интервью ЕТВ бывший «Уральский пельмень» Сергей Светлаков также высказал свою позицию по поводу конфликта в команде.
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Сергей Светлаков
юморист
Пока эта история не закончилась. Непонятно, хорошая она или плохая. Но я бы сказал, что логичная. Это какой-то невозможный рекорд Гиннеса, чтобы один коллектив столько лет выступал в одном составе… У всего есть начало и конец. Я желаю ребятам удачи. Если у них получился сохранить свое творческое лицо и команду, буду этому безумно рад.
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