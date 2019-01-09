«Мы все в одной кастрюле»: «Уральский пельмень» опроверг Михалкову

« Уральские пельмени» Сергей Исаев высказался по поводу раскола коллектива. Шоумен Актер шоуУральские пельмени» Сергей Исаев высказался по поводу раскола коллектива. Шоумен ответил на вопрос о неопределенной ситуации в команде подписчику в Инстаграме.





По словам Исаева , все участники « Уральских пельменей» находятся « на месте», « в одной кастрюле». »Некоторые изменения только в гастрольном составе ;) но это пошло только на пользу», — добавил Сергей Исаев.





« Уральских пельменей» Юлия Михалкова публично , который произошел в коллективе. Уже несколько месяцев Андрей Рожков и Вячеслав Мясников гастролируют отдельно от основного состава с программой « Ваши пельмени». Михалкова сообщила , что так и не смогла выбрать с каким коллективом она отправится выступать , поэтому решила совсем отказаться от гастролей. Менять свое решение она не планирует. Ранее актрисаУральских пельменей» Юлия Михалкова публично прокомментировала расколкоторый произошел в коллективе. Уже несколько месяцев Андрей Рожков и Вячеслав Мясников гастролируют отдельно от основного состава с программойВаши пельмени». Михалкова сообщилачто так и не смогла выбрать с каким коллективом она отправится выступатьпоэтому решила совсем отказаться от гастролей. Менять свое решение она не планирует.



