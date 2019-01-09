Гонщик Сергей Карякин завоевал бронзу на втором этапе «Дакара-2019»

Тем не менее, екатеринбуржец отметил, что у багги, на котором он выступает впервые, перегревались амортизаторы. Плавному ходу мешали песочные волны — из-за них машина сильно прыгала. Кроме того, Карякин успокоил подписчиков и сказал, что «ехали аккуратно и безопасно, без лишнего риска». Также гонщик добавил, что гораздо лучше находиться в автомобиле вдвоем. По его мнению, это хорошо помогает при выборе стратегии.

Напомним, ранее Сергей Карякин выступал на квадроцикле. В 2017 году уралец стал первым в зачете квадроциклов на ралли «Дакар». А в 2018 году ему не повезло: Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку. Но он успел прокатиться на первом этапе в Латинской Америке и занял второе место, уступив чилийцу Игнасио Касале. В этом году свердловский гонщик пересел на багги и завершил первый этап ралли «Дакар» восьмым.