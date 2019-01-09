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Гонщик Сергей Карякин завоевал бронзу на втором этапе «Дакара-2019»

09:54, 09 Январь 2019
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Фото: Facebook Сергея Карякина
Теперь екатеринбуржец и его напарник Антон Власюк набираются сил перед третьим стартом.

Экипаж № 344 под руководством Сергея Карякина и Антона Власюка финишировал третьим на втором этапе ралли «Дакар-2019». Спецучасток протяженностью 340 боевых и 200 километров лиазон раскинулся между городами Писко и Сан Хуан де Маркона в Перу. Сергей Карякин поделился впечатлениями от этапа со своими подписчиками в Instagram.

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Сергей Карякин
гонщик

Тем не менее, екатеринбуржец отметил, что у багги, на котором он выступает впервые, перегревались амортизаторы. Плавному ходу мешали песочные волны — из-за них машина сильно прыгала. Кроме того, Карякин успокоил подписчиков и сказал, что «ехали аккуратно и безопасно, без лишнего риска». Также гонщик добавил, что гораздо лучше находиться в автомобиле вдвоем. По его мнению, это хорошо помогает при выборе стратегии.

Напомним, ранее Сергей Карякин выступал на квадроцикле. В 2017 году уралец стал первым в зачете квадроциклов на ралли «Дакар». А в 2018 году ему не повезло: Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку. Но он успел прокатиться на первом этапе в Латинской Америке и занял второе место, уступив чилийцу Игнасио Касале. В этом году свердловский гонщик пересел на багги и завершил первый этап ралли «Дакар» восьмым.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, гонки, гонщик, Дакар, автомобиль, Сергей Карякин
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