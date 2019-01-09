Екатеринбургский цирк и БЦ «Высоцкий» попали на обои

Оператор Сергей Седегов, который раньше работал на 41 канале, удивился очередной новой покупке. «Купил не глядя дешманские обои», — написал он в соцсетях. На обоях, которые мы нашли на сайте Туринского целлюлозно-бумажного завода, в четырех цветах изображены цирк, БЦ «Высоцкий» и улицы Екатеринбурга. Стоимость завод не указал.

Между серыми картинками с узорами красуются вензельные надписи на английском, в которых авторы обоев восхваляют уральскую столицу и говорят, что гордятся ей. Полюбуйтесь вместе с нами и определите, точно ли мы угадали цвет.