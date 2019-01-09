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Екатеринбургский цирк и БЦ «Высоцкий» попали на обои

17:07, 09 Январь 2019
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Фото: Сергей Седегов
Кроме видов уральской столицы на рулоне есть восхваления города на английском языке.

Оператор Сергей Седегов, который раньше работал на 41 канале, удивился очередной новой покупке. «Купил не глядя дешманские обои», — написал он в соцсетях. На обоях, которые мы нашли на сайте Туринского целлюлозно-бумажного завода, в четырех цветах изображены цирк, БЦ «Высоцкий» и улицы Екатеринбурга. Стоимость завод не указал.

Между серыми картинками с узорами красуются вензельные надписи на английском, в которых авторы обоев восхваляют уральскую столицу и говорят, что гордятся ей. Полюбуйтесь вместе с нами и определите, точно ли мы угадали цвет.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , цирк, Высоцкий, Ремонт
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