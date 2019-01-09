«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ
11:23, 09 Январь 2019
Екатеринбургская команда первой на «Востоке» пробилась в следующий раунд.
Хоккейный «Автомобилист» досрочно вышел в Кубок Гагарина. Подопечные Андрея Мартемьянова попали в следующий раунд первыми из всех остальных коллективов Восточной конференции.
Екатеринбургский клуб пробился в плей-офф КХЛ, несмотря на сокрушительное поражение в матче с питерским СКА накануне. Дело в том, что в параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» одолел китайский «Куньлунь» — именно это позволило «Автомобилисту» отправиться в плей-офф.
«Автомобилист» с 75 очками занимает первое место в Восточной конференции КХЛ. Ближайший соперник — омский «Авангард» — располагает лишь 66 баллами. Следующий матч екатеринбуржцы проведут 11 января против «Торпедо» в Нижнем Новгороде.
Спасатели. Хрупкая жизнь Мальчика-с-пальчика
Рассказываем о том, как в Екатеринбурге заново рождаются 500-граммовые малыши. И о тех, кто помогает
Новое и интересное
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.
Команды для народа
«Урал» & «Автомобилист». Сравниваем два главных клуба Екатеринбурга.