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«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ

11:23, 09 Январь 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Екатеринбургская команда первой на «Востоке» пробилась в следующий раунд.
Хоккейный «Автомобилист» досрочно вышел в Кубок Гагарина. Подопечные Андрея Мартемьянова попали в следующий раунд первыми из всех остальных коллективов Восточной конференции.

Екатеринбургский клуб пробился в плей-офф КХЛ, несмотря на сокрушительное поражение в матче с питерским СКА накануне. Дело в том, что в параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» одолел китайский «Куньлунь» — именно это позволило «Автомобилисту» отправиться в плей-офф.

«Автомобилист» с 75 очками занимает первое место в Восточной конференции КХЛ. Ближайший соперник — омский «Авангард» — располагает лишь 66 баллами. Следующий матч екатеринбуржцы проведут 11 января против «Торпедо» в Нижнем Новгороде.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ХК Автомобилист, хоккей
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