«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ

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, несмотря на , что в параллельном матче уфимский « Салават Юлаев» одолел китайский « Куньлунь» — именно это позволило « Автомобилисту» отправиться в плей-офф. Екатеринбургский клуб пробился в плей-офф КХЛнесмотря на сокрушительное поражение в матче с питерским СКА накануне. Дело в томчто в параллельном матче уфимскийСалават Юлаев» одолел китайскийКуньлунь» — именно это позволилоАвтомобилисту» отправиться в плей-офф.





« Автомобилист» с 75 очками занимает первое место в Восточной конференции КХЛ. Ближайший соперник — омский « Авангард» — располагает лишь 66 баллами. Следующий матч екатеринбуржцы проведут 11 января против « Торпедо» в Нижнем Новгороде.

ХоккейныйАвтомобилист» досрочно вышел в Кубок Гагарина. Подопечные Андрея Мартемьянова попали в следующий раунд первыми из всех остальных коллективов Восточной конференции.