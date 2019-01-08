Лучший биатлонист XX века заявил, что Шипулин мог превзойти его

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов снова прокомментировал решение Антона Шипулина завершить карьеру. Ранее он говорил, что екатеринбуржца избаловали, а сам Антон обленился вместе с командой. В октябре Тихонов так же нелестно отзывался о свердловском лыжнике. Тогда легенда советского биатлона пожаловался, что на Шипулина зря потратили деньги.

«Когда ты появился на биатлонном небосклоне, я сказал при свидетелях, что ты способен повторить и превзойти мои достижения», — заявил Александр Тихонов в интервью «Матч ТВ». Но чудо не произошло, потому что Шипулин «больше слушал своих личных тренеров». По мнению легендарного биатлониста, уральский спортсмен мог побороться за медаль на Олимпийских играх, если бы «нормально отдохнул сезон, правильно питался и держал организм в тонусе». В пример Александр Тихонов привел пловца Владимира Сальникова, который сделал перерыв четыре года, а потом еще раз стал олимпийским чемпионом. «Ты, Антон, не реализовал свой потенциал, но еще не сказал последнего слова в спорте», — подытожил Тихонов.