Иван Ухов показал лучший результат сезона на «Рождественских стартах»

Второе место по прыжкам в высоту занял Михаил Акименко. У него такой же результат, как у Ивана Ухова. Третьим стал Матвей Рудник с результатом 2,24 метра.

Еще один екатеринбургский легкоатлет Рудольф Верховых пробежал 300 метров за 33,84 секунды и взял золото. Такое же расстояние успешно преодолела свердловчанка Алена Мамина (37,39 секунды) и опередила всех. Уральская спортсменка Алена Жданова тоже стала первой с результатом 1,10,89 секунды на отрезке 500 метров.

Помимо Ивана Ухова лучшим в сезоне оказался пермский бегун Владимир Никитин. Он преодолел дистанцию в 3000 метров за 7,46,45 секунды. В забеге на 60 метров с барьерами первое место у Константина Шабанова, уроженца Пскова (7,74 секунды). Тот же отрезок, но без барьеров пробежал быстрее всех спортсмен из Ульяновска Игорь Образцов (6,64 секунды). Он улучшил свой прошлогодний рекорд на 0,03 секунды. Среди женщин победительницей в 60-метровом спринте стала Кристина Сивкова (7, 23 секунды). Кроме того, первые места на дистанциях 600, 1000 и 2000 метров достались Егору Филиппову, Александре Гуляевой, Константину Холмогорову, Анастасии Калине.