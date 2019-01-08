Гонщик Сергей Карякин дебютировал на багги и занял 8 место на «Дакаре»
Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин дебютировал на ралли «Дакар» в категории багги. Первый спецучасток, который раскинулся в Перу между городами Лима и Писко, он успешно преодолел и занял восьмое место в общем зачете класса SxS.
В своем Instagram Сергей Карякин сообщил, что он и его напарник Антон Власюк «вкатывались в свой ритм, смотрели, как работает машина». Уральский гонщик добавил, что «багги с высоким давлением ехать по песку тяжело». Поскольку Карякин впервые выступает на таком автомобиле, сейчас он отрабатывает маневры и планирует настроить то, что работает неправильно. Кроме впечатлений от управления багги Сергей Карякин поделился мнением о конкурентах:
Подписчикам гонщик пообещал, что рисковать не будет, ведь в марафонах важнее стабильность. Завтра уральца ждет этап в 300 километров.
Напомним, в 2017 году екатеринбуржец стал первым в зачете квадроциклов на ралли «Дакар». А в 2018 году ему не повезло: Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку. Но он успел прокатиться на первом этапе в Латинской Америке и занял второе место, уступив чилийцу Игнасио Касале.