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Гонщик Сергей Карякин дебютировал на багги и занял 8 место на «Дакаре»

12:13, 08 Январь 2019
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Фото: Facebook Сергея Карякина
Екатеринбуржец прошел 84 километра песков на первом боевом спецучастке.

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин дебютировал на ралли «Дакар» в категории багги. Первый спецучасток, который раскинулся в Перу между городами Лима и Писко, он успешно преодолел и занял восьмое место в общем зачете класса SxS.

В своем Instagram Сергей Карякин сообщил, что он и его напарник Антон Власюк «вкатывались в свой ритм, смотрели, как работает машина». Уральский гонщик добавил, что «багги с высоким давлением ехать по песку тяжело». Поскольку Карякин впервые выступает на таком автомобиле, сейчас он отрабатывает маневры и планирует настроить то, что работает неправильно. Кроме впечатлений от управления багги Сергей Карякин поделился мнением о конкурентах:

Дополнительная реальность
Итоги 2018 года в российских социальных сетях.
Соперники выступили понятно для меня. Они все гонят и упираются по максимуму с первых километров.
Сергей Карякин
гонщик

Подписчикам гонщик пообещал, что рисковать не будет, ведь в марафонах важнее стабильность. Завтра уральца ждет этап в 300 километров.

Напомним, в 2017 году екатеринбуржец стал первым в зачете квадроциклов на ралли «Дакар». А в 2018 году ему не повезло: Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку. Но он успел прокатиться на первом этапе в Латинской Америке и занял второе место, уступив чилийцу Игнасио Касале.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, гонки, гонщик, Дакар, соревнования, машина, Сергей Карякин
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