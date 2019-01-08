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«Автомобилист» прогорел в домашнем матче с питерским СКА

19:15, 08 Январь 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Екатеринбуржцы не забили ни одной шайбы в ворота соперников.

Хоккейный клуб «Автомобилист» пролетел, как фанера над Парижем, в матче с питерским СКА, который прошел в столице Урала. Екатеринбуржцы не забили ни одной шайбы в ворота соперников, зато многое упустили. Игра завершилась со счетом 0:6.

Соперники оказались ловкими. Первая шайба от Сергея Плотникова попала в ворота уральцев на четвертой минуте. Кроме него, отличились Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов. Окончательно добил «Авто» Артем Земченок. Он забил шестую шайбу на 51 минуте. «Всю эту ответственность за поражение беру на себя. Значит, неправильно готовил команду», — прокомментировал игру тренер Андрей Мартемьянов на пресс-конференции после матча.

Напомним, последняя игра «Автомобилиста» и СКА тоже завершилась поражением нашей команды. Тогда проигрыш стал вторым в сезоне, но команда Андрея Мартемьянова все же успела забить пару голов. Предыдущий матч, в котором «Авто» сразился с «Трактором», закончился более радостно: екатеринбуржцы выиграли со счетом 2:0.

Свердловская команда по-прежнему лидирует в регулярном чемпионате восточной конференции. Сейчас у ребят с берегов Исети 75 очков. Следующая игра между «Автомобилистом» и «Торпедо НН» состоится 11 января в 21:00 по времени Екатеринбурга.

Дополнительная реальность
Итоги 2018 года в российских социальных сетях.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, КХЛ, спорт, хоккей, ХК "Авто", ХК Автомобилист, Екатеринбург
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