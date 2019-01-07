Свердловчанин, выигравший 500 миллионов, отказывается получать приз

По словам операционного директора по маркетингу АО « ТК « Центр» Варвары Басанович , победители лотерей обычно выходят на связь в течении одной-двух недель. « Предполагаем , что люди волнуются , не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете , деньги нешуточные», — говорит Басанович. Победители в новогодней суете могли забыть проверить билеты либо уехали в путешествие.