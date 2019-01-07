Свердловчанин, выигравший 500 миллионов, отказывается получать приз
12:35, 07 Январь 2019
Победитель новогодней лотереи до сих пор не вышел на связь.
Житель Свердловской области, который выиграл 500 миллионов рублей в новогодней лотерее «Русского лото», до сих пор не связался с организаторами, чтобы получить приз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Столото». Напомним, главный розыгрыш года состоялся в эфире НТВ 1 января.
По словам операционного директора по маркетингу АО «ТК «Центр» Варвары Басанович, победители лотерей обычно выходят на связь в течении одной-двух недель. «Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги нешуточные», — говорит Басанович. Победители в новогодней суете могли забыть проверить билеты либо уехали в путешествие.
Организаторы попросили жителей Свердловской области проверить свои лотерейные билеты и, в случае выигрыша, связаться с организаторами.
Пожиратель истории
ЕТВ пообщался с директором МИЕ Сергеем Каменским и выяснил, как рассказывать о городе на языке, дост
Новое и интересное
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Полезняк
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Развлечения
Продавцы путевок радуются завершению кризиса и готовятся везти свердловчан в Турцю.