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Глацких заняла седьмое место в топе фейлов чиновников от Варламова

12:49, 07 Январь 2019
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Фото: све.рф
Чиновница продолжает оставаться в центре внимания.
Блогер Илья Варламов составил топ самых нелепых фраз чиновников за 2018 год. Седьмую строчку в списке заняла Ольга Глацких, которая оскандалилась на всю Россию своей уже культовой фразой «государство не просило вас рожать».
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Ольга Глацких — знаменитый директор департамента молодежной политики Свердловской области, которая рассказала жителям, нам всем, что государство не просило нас рожать… Что вы ходите, что вы просите? Понарожали — а теперь ходите и просите себе спортивные комплексы. Пенсии вам еще платить… Для государства было бы идеально, чтобы рождался 18-летний, шел воевать, потом шел на завод, а потом быстро умирал, желательно до пенсии.
Илья Варламов
блогер

Напомним, неосторожную фразу Ольга Глацких обронила на встрече в Кировграде в октябре, а в начале ноября видеоролик с ее обращением разлетелся по сети. Девушка долгое время отбивалась от нападок, но в итоге сдалась и ушла из департамента молодежной политики, чтобы не подставлять губернатора Евгения Куйвашева.

За это время над Глацких шутили как могли. Актер Вячеслав Мясников призвал помочь Глацких рублем в своей «песне про важную тетю». Также ей посвятил стихотворение лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а фотография Ольги Вячеславовны засветилась в «Вечернем Урганте». Кроме того, над ситуацией посмеялись коммунисты, которые наградили экс-директора статуэткой «Золотая макарошка». В новогоднем выпуске Глацких обстебали и «Уральские пельмени».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
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