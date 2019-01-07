Глацких заняла седьмое место в топе фейлов чиновников от Варламова

Напомним, неосторожную фразу Ольга Глацких обронила на встрече в Кировграде в октябре, а в начале ноября видеоролик с ее обращением разлетелся по сети. Девушка долгое время отбивалась от нападок, но в итоге сдалась и ушла из департамента молодежной политики, чтобы не подставлять губернатора Евгения Куйвашева.

За это время над Глацких шутили как могли. Актер Вячеслав Мясников призвал помочь Глацких рублем в своей «песне про важную тетю». Также ей посвятил стихотворение лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а фотография Ольги Вячеславовны засветилась в «Вечернем Урганте». Кроме того, над ситуацией посмеялись коммунисты, которые наградили экс-директора статуэткой «Золотая макарошка». В новогоднем выпуске Глацких обстебали и «Уральские пельмени».