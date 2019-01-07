«Автомобилист» одержал сухую победу над «Трактором»
11:40, 07 Январь 2019
Екатеринбуржцы третий раз в сезоне обыграли принципиального соперника.
Хоккейный клуб «Автомобилист» переиграл «Трактор» в очередном матче КХЛ. Матч, проходивший в Челябинске, закончился со счетом 2:0. Денис Казионов открыл счет во втором периоде, а Илья Крикунов укрепил преимущество в концовке встречи, отправив шайбу в пустые ворота. В нынешнем сезоне «Авто» уже в третий раз обыграл «Трактор».
«Матч был очень напряженный. Ни одна из сторон не хотела уступать. Все-таки соседние города, понятно, что было дерби. Была жесткая игра, мужская. Благодарен команде за терпение, за умение. Играли очень грамотно. К сожалению, не реализовали достаточное количество голевых моментов. Ну и наш голкипер подчистил то, что было около наших ворот. Спасибо ему, уверенно отыграл», — цитирует главного тренера «Автомобилиста» Андрея Мартемьянова пресс-служба «Трактора».
«Матч был очень напряженный. Ни одна из сторон не хотела уступать. Все-таки соседние города, понятно, что было дерби. Была жесткая игра, мужская. Благодарен команде за терпение, за умение. Играли очень грамотно. К сожалению, не реализовали достаточное количество голевых моментов. Ну и наш голкипер подчистил то, что было около наших ворот. Спасибо ему, уверенно отыграл», — цитирует главного тренера «Автомобилиста» Андрея Мартемьянова пресс-служба «Трактора».
«Автомобилист» с 75 очками занимает первое место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Андрея Мартемьянова проведут уже 8 ноября дома против питерского СКА. Игра начнется в 16:30 по уральскому времени.
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