«Автомобилист» одержал сухую победу над «Трактором»

Хоккейный клуб « Автомобилист» переиграл « Трактор» в очередном матче КХЛ. Матч , проходивший в Челябинске , закончился со счетом 2:0. Денис Казионов открыл счет во втором периоде , а Илья Крикунов укрепил преимущество в концовке встречи , отправив шайбу в пустые ворота. В нынешнем сезоне « Авто» уже в третий раз обыграл « Трактор».



« Матч был очень напряженный. Ни одна из сторон не хотела уступать. Все-таки соседние города , понятно , что было дерби. Была жесткая игра , мужская. Благодарен команде за терпение , за умение. Играли очень грамотно. К сожалению , не реализовали достаточное количество голевых моментов. Ну и наш голкипер подчистил то , что было около наших ворот. Спасибо ему , уверенно отыграл», — цитирует главного тренера « Автомобилиста» Андрея Мартемьянова пресс-служба « Трактора».



« Автомобилист» с 75 очками занимает первое место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Андрея Мартемьянова проведут уже 8 ноября дома против питерского СКА. Игра начнется в 16:30 по уральскому времени.