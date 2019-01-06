Уральский гонщик Сергей Карякин стартует в Перу на ралли «Дакар»
15:06, 06 Январь 2019
«У команды отличный настрой и все настроены на самый высокий результат», - написал спортсмен в Facebook за день до начала 41 мирового марафона по бездорожью.
Сегодня в 22.45 по местному, екатеринбургскому времени, когда в Лиме, столице Перу, будет 12.45, начнутся старты ралли «Дакар». Среди 334 экипажежй из 61 стрнаы мира в гонке-марафоне по бездорожью примет участие и багги екатеринбуржца Сергея Карякина.
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«На улице у нас жарко — плюс 35. В бивуаке мы стоим прямо на берегу тихого океана. Такое расположение позволяет дополнительно заряжаться энергией океана и это правда помогает. В целом все пока позитивно — у команды отличный настрой на самый высокий результат», — написал Сергей Карякин за день до стартов на своей странице в фейсбуке.
Напомним, Сергей Карякин в 2017 году стал первым среди россиян, кто победил в ралли «Дакар» на квадроцикле. На на сегодняшеной гонке уральский спортсмен дебютирует в категорим багги.
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