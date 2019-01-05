«Автомобилист» 4 января, в первой игре 2019 года вышел на лед нового спортивного комплекса, который получил официальное назание «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». В первой игре удача сопутствовала хозяевам. Команда Владимира Крикунова, в прошлом сезоне бывшего главным тренером «Автомобилиста» одержала нервную победу со счетом 2:0.

Хоккеисты вышли на лед после яркой шоу-программы открытия арены. Но, несмотря на некоторую активность динамовцев, игра была довольно сумбурной. В первом периоде игроки обеих команд создали всего четыре относительно опасных эпизода у ворот Коваржа и Бочарова. А арбитр ни разу не зафиксировал нарушений правил.