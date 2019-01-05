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07:00, 05 Январь 2019
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«Автомобилист» не стал выигрывать у «Динамо» в матче открытия ВТБ Арен
Фото: hc-avto.ru
Подопечные Андрея Мартемьянова уступили московскому «Динамо».

«Автомобилист» 4 января, в первой игре 2019 года вышел на лед нового спортивного комплекса, который получил официальное назание «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо“ имени Льва Яшина». В первой игре удача сопутствовала хозяевам. Команда Владимира Крикунова, в прошлом сезоне бывшего главным тренером «Автомобилиста» одержала нервную победу со счетом 2:0.

Хоккеисты вышли на лед после яркой шоу-программы открытия арены. Но, несмотря на некоторую активность динамовцев, игра была довольно сумбурной. В первом периоде игроки обеих команд создали всего четыре относительно опасных эпизода у ворот Коваржа и Бочарова. А арбитр ни разу не зафиксировал нарушений правил.

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Во втором периоде хозяева решили, что надо как-то изменить игру, забегали чуть-чуть быстрее, что и привело к изменению счета. На 27 минуте отличился Вадим Щипачев, пробивший по воротам «Автомобилиста». Забитая шайба заставила активизироваться игроков, что привело к удалению за грубость хоккеистов обоих клубов. На 34 минуте «Динамо» удалось забить еще: отрыв в счете увеличил Юусо Хиетанен.

Третий период был очень похож на первый: нерезультативные атаки и относительно спокойный темп игры. Встреча так и закончилась — 2:0 в пользу «Динамо». «Автомобилист» проиграл, сделав приятное хозяевам новой ледовой арены. Следующий матч — против «Трактора» — екатеринбургский клуб проведет 6 января в Челябинске. Команда Андрея Мартемьянова продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав после 45 игр 73 очка. ЦСКА, возглавляющий турнирную таблицу «Запада», после 44 игр имеет 76 очков.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, спорт, хоккей, ХК Автомобилист
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