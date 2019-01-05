Антона Шипулина ждут испытания на марафонских трассах

Тренер биатлониста Андрей Крючков заявил, что Шипулин примет участие в любительских лыжных марафонах. «Если Антон будет бегать, то как его личный тренер я бы хотел продолжить с ним работу — готовить его пусть и не к таким глобальным стартам, как чемпионат мира и Олимпийские игры, а к региональным соревнованиям», — цитирует наставника ТАСС.

Чемпион биатлонной эстафеты в Сочи Антон Шипулин завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Финишную черту на «Арена АуфШальке» биатлонист пересек восьмым. И это был последний старт лучшего российского биатлониста последних лет.

