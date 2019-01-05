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Антона Шипулина ждут испытания на марафонских трассах

15:45, 05 Январь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Олимпийский чемпион по биатлону будет выступать в любительских соревнованиях лыжников.

Тренер биатлониста Андрей Крючков заявил, что Шипулин примет участие в любительских лыжных марафонах. «Если Антон будет бегать, то как его личный тренер я бы хотел продолжить с ним работу — готовить его пусть и не к таким глобальным стартам, как чемпионат мира и Олимпийские игры, а к региональным соревнованиям», — цитирует наставника ТАСС.

Чемпион биатлонной эстафеты в Сочи Антон Шипулин завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Финишную черту на «Арена АуфШальке» биатлонист пересек восьмым. И это был последний старт лучшего российского биатлониста последних лет.

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Причиной завершения карьеры Антон назвал допинговые разбирательства и запрет на выступление на Олимпиаде в Пхенчхане. Болельщики смогут увидеть Шипулина на лыжне любительского марафона «Европа — Азия», который пройдет 9 марта на базе «Хрустальная» в Первоуральске и «Югорского лыжного марафона» — 6 апреля в Ханты-Мансийске.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Марафон «Европа Азия», марафон, лыжные гонки, спорт, Биатлон, Антон Шипулин
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