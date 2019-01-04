Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Мэрия заказала панораму ледового городка на площади 1905 года

16:47, 04 Январь 2019
2019-01-04_16-37-28.png
Фото: мэрия Екатеринбурга
Новогоднее пространство можно изучить с высоты птичьего полета.

Мэрия подготовила панораму ледового городка на площади 1905 года. Новогоднюю площадку снимали с двух точек: со стороны улицы Вайнера и со стороны улицы 8 Марта, сообщили в пресс-службе администрации. Все детали праздничного убранство можно приблизить и подробно рассмотреть. Два варианта панорамы смотрите здесь.

Главный ледовый городок Екатеринбурга открыли 28 декабря. В этом году его украсила живая 20-метровая елка, которую с трудом довезли до города. По периметру площадки установили еще девять живых деревьев: три ели высотой по 12 метров и пять шестиметровых. Темой ледяных скульптур в этом году стали «Сокровища Малахитовой шкатулки». Пока что датой закрытия значится 27 января, но мэрия обещает оставить городок до конца зимы, если позволит погода.

ЕТВ прогулялся по улицам Екатеринбурга и попытался найти самые красивые и необычные украшения.


Надежда Екатеринбурга
Надежда Абакумова — о выборах мэра, Александре Высокинском и напуганных чиновниках.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Мэрия заказала панораму ледового городка на площади 1905 года »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ледовый городок, мэрия, панорама
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург в конце августа в одной картинке
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург в конце августа в одной картинке
ЕТВ рассказывает о главных новостях прошедшей недели легко и весело.