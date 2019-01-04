Мэрия заказала панораму ледового городка на площади 1905 года

Мэрия подготовила панораму ледового городка на площади 1905 года. Новогоднюю площадку снимали с двух точек: со стороны улицы Вайнера и со стороны улицы 8 Марта, сообщили в пресс-службе администрации. Все детали праздничного убранство можно приблизить и подробно рассмотреть. Два варианта панорамы смотрите здесь.

Главный ледовый городок Екатеринбурга открыли 28 декабря. В этом году его украсила живая 20-метровая елка, которую с трудом довезли до города. По периметру площадки установили еще девять живых деревьев: три ели высотой по 12 метров и пять шестиметровых. Темой ледяных скульптур в этом году стали «Сокровища Малахитовой шкатулки». Пока что датой закрытия значится 27 января, но мэрия обещает оставить городок до конца зимы, если позволит погода.

ЕТВ прогулялся по улицам Екатеринбурга и попытался найти самые красивые и необычные украшения.



