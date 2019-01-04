Черепашек-ниндзя в четвертый раз попытались поселить в Екатеринбурге

Неизвестные восстановили табличку логова черепах под мостом на Малышева в Екатеринбурге. В этот раз активисты решили приклеить арт-объект , а не закрепить цепями. Возможно , это поможет сохранить его на привычном месте. Радостной новостью поделился уличный художник Сергей Рожин , который придумал плакат в рамках биеннале современного искусства пять лет назад.