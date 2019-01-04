Черепашек-ниндзя в четвертый раз попытались поселить в Екатеринбурге
14:04, 04 Январь 2019
В этот раз плакат под мостом приклеили, а не закрепили цепями.
Неизвестные восстановили табличку логова черепах под мостом на Малышева в Екатеринбурге. В этот раз активисты решили приклеить арт-объект, а не закрепить цепями. Возможно, это поможет сохранить его на привычном месте. Радостной новостью поделился уличный художник Сергей Рожин, который придумал плакат в рамках биеннале современного искусства пять лет назад.
Надежда Екатеринбурга
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Баннер «Ekaterinburg Turtles» («Екатеринбургские черепашки») начали срывать с началом работ по благоустройству набережной. Автор предложил восстановить указатель и предложение быстро принял журналист Руслан Исмаилов. Однако после этого табличка пропадала еще три раза.
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