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Уральский лыжник Сергей Устюгов взял серебро на Tour de Ski

19:59, 03 Январь 2019
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Фото: Instagram Федерации лыжных гонок России
Россиянин отстал от норвежца Йоханесса Клэбо на 0,4 секунды.

Сергей Устюгов выиграл серебряную медаль в гонке преследования на 15 километров классическим стилем на Tour de Ski в Оберстдорфе. Его опередил норвежец Йоханесс Клэбо. Соперник оказался быстрее уральца на 0,4 секунды, преодолев дистанцию за 35:07,5 секунды. Третьим финишировал еще один российский спортсмен Александр Большунов. Он отстал от лидера на одну минуту 8,2 секунды.

Сергей Устюгов был малоактивным в течение всего забега, но на последних полутора километрах помчался к финишу что есть силы. Хотя это не помогло уральцу опередить норвежского спринтера. По результатам общего зачета Устюгов отстает от Клэбо на 15,8 секунды. Как финишировали соперники, вы можете посмотреть на видео ниже.

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Соревнования Tour de Ski являются частью Кубка мира и имеют разные вариации состязаний: гонки с преследованием, с раздельным стартом, масс-старты. Биатлонист Антон Шипулин тоже собирался участвовать в Кубке мира, но передумал и решил завершить карьеру. Пока Устюгов покоряет трассы в Оберстдорфе, Шипулин веселится на снегокате с сыном. Трехлетний Дима тренирует екатеринбуржца не хуже других мастеров биатлона.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Урал , лыжные гонки, лыжи, спорт, биатлон, Антон Шипулин, Сергей Устюгов
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