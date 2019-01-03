Уральский лыжник Сергей Устюгов взял серебро на Tour de Ski

Сергей Устюгов выиграл серебряную медаль в гонке преследования на 15 километров классическим стилем на Tour de Ski в Оберстдорфе. Его опередил норвежец Йоханесс Клэбо. Соперник оказался быстрее уральца на 0,4 секунды, преодолев дистанцию за 35:07,5 секунды. Третьим финишировал еще один российский спортсмен Александр Большунов. Он отстал от лидера на одну минуту 8,2 секунды.

Сергей Устюгов был малоактивным в течение всего забега, но на последних полутора километрах помчался к финишу что есть силы. Хотя это не помогло уральцу опередить норвежского спринтера. По результатам общего зачета Устюгов отстает от Клэбо на 15,8 секунды. Как финишировали соперники, вы можете посмотреть на видео ниже.