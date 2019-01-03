Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 8 тысяч человек

Площадь 1905 года в Екатеринбурге была самым оживленным местом в новогоднюю ночь. Восемь тысяч человек пришли в ледовый городок и встретили 2019 год под бой курантов, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Горожане и гости уральской столицы встретили праздник без серьезных происшествий. Сотрудникам полиции, МЧС, скорой помощи и другим службам не пришлось выезжать на чрезвычайные ситуации. Спокойной и уютной встрече Нового года способствовала и теплая погода.

В праздничные дни ледовый городок на площади 1905 года будет работать почти с утра до ночи, с 9:00 до 23:00. Поэтому если вы еще не побывали там, то сможете сделать это в удобное для вас время. В воскресенье, 6 января, ледовый городок откроют на круглые сутки.

Напомним, в этот раз новогоднюю композицию в центре Екатеринбурга посвятили Павлу Петровичу Бажову, со дня рождения которого прошло 140 лет. Кроме того, администрация города решилась на эксперимент: с площади 1905 года убрали конус и привезли живые ели. Главную зеленую красавицу доставили с третьего раза — возникли проблемы с габаритами елки и перевозчиком. Мэр уральской столицы Александр Высокинский хотел, чтобы ледовый городок работал до первого марта, но потом администрация объявила более реальные сроки — до 27 января. Если повезет с погодой, то сказочные постройки задержатся на площади подольше.