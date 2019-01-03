Над Глацких посмеялись в новогоднем выпуске «Уральских пельменей»
Фраза Ольги Глацких «государство не просило вас рожать» разошлась не только по СМИ, но и по юмористическим передачам. Новогодний выпуск «Уральских пельменей» тоже не обошелся без скандальной чиновницы.
Цитату Глацких обыграли в одной из миниатюр, где мальчик Витя ждет Деда Мороза, а потом узнает в госте своего отца. Папа дарит Вите флеш-базуку, которой мальчику недостаточно. Витя закатывает истерику, потому что Дед Мороз ненастоящий и подарок всего один. Раздосадованный малыш собирается уходить и кричит напоследок: «А не надо было меня рожать! Государство вас об этом не просило!».
Напомним, неосторожную фразу Ольга Глацких обронила на встрече в Кировграде в октябре, а в начале ноября видеоролик с ее обращением разлетелся по сети. Девушка долгое время отбивалась от нападок, но в итоге сдалась и ушла из департамента молодежной политики, чтобы не подставлять губернатора Евгения Куйвашева.
Ранее «Уральские пельмени» уже шутили над чиновницей. Актер Вячеслав Мясников призвал помочь Глацких рублем в своей «песне про важную тетю». Также ей посвятил стихотворение лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а фотография Ольги Вячеславовны засветилась в «Вечернем Урганте». Кроме того, над ситуацией посмеялись коммунисты, которые наградили экс-директора статуэткой «Золотая макарошка».