Над Глацких посмеялись в новогоднем выпуске «Уральских пельменей»

Фраза Ольги Глацких «государство не просило вас рожать» разошлась не только по СМИ, но и по юмористическим передачам. Новогодний выпуск «Уральских пельменей» тоже не обошелся без скандальной чиновницы.

Цитату Глацких обыграли в одной из миниатюр, где мальчик Витя ждет Деда Мороза, а потом узнает в госте своего отца. Папа дарит Вите флеш-базуку, которой мальчику недостаточно. Витя закатывает истерику, потому что Дед Мороз ненастоящий и подарок всего один. Раздосадованный малыш собирается уходить и кричит напоследок: «А не надо было меня рожать! Государство вас об этом не просило!».