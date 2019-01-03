Маленький свердловчанин спел на Первом канале в шоу Максима Галкина

Девятилетний житель Кушвы Саша Чернов спел в шоу Максима Галкина «Лучше всех!» на Первом канале. В новогоднем выпуске мальчик выступил на сцене со своим кумиром Денисом Майдановым. Вместе они исполнили песню «Что оставит ветер».

Саша Чернов похвастался на шоу, что у него уже был сольный концерт. По его словам, он собирает по сотне человек, а может, и больше. Выступление с Денисом Майдановым стало сюрпризом для маленького жителя Кушвы. Мальчик просто сказал, что это его любимый певец, а на сцене появился звездный Дед Мороз.