Маленький свердловчанин спел на Первом канале в шоу Максима Галкина
Девятилетний житель Кушвы Саша Чернов спел в шоу Максима Галкина «Лучше всех!» на Первом канале. В новогоднем выпуске мальчик выступил на сцене со своим кумиром Денисом Майдановым. Вместе они исполнили песню «Что оставит ветер».
Саша Чернов похвастался на шоу, что у него уже был сольный концерт. По его словам, он собирает по сотне человек, а может, и больше. Выступление с Денисом Майдановым стало сюрпризом для маленького жителя Кушвы. Мальчик просто сказал, что это его любимый певец, а на сцене появился звездный Дед Мороз.
Кроме того, Саша Чернов показал другие свои таланты. Он отжался на бутылках и выполнил упражнения на брусьях. Когда кушвинцу было семь лет, он поставил российский рекорд — отжался на бутылках 57 раз. Александр мечтает стать учителем физкультуры.
В октябре 2018 года шоу Максима Галкина «Лучше всех!» посетил житель Нижнего Тагила. Семилетний Роман Копалиани научил ведущего физике: он прочитал Галкину лекцию о силах трения и притяжения, инерции и электричестве. До этого, в апреле, шестилетняя Алина Гусева из Екатеринбурга поразила зрителей умением быстро считать. Она уже стала чемпионкой мира по ментальной арифметике и выиграла поездку в Париж. В марте 2017 года на шоу выступила девочка-подросток из Кушвы Есения Шляпникова. Она оказалась не менее сильной, чем Саша Чернов, и выполнила фристайл на брусьях и подтягивания на одной руке. А в ноябре 2016 года еще один юный екатеринбуржец Александр Черемных продемонстрировал, как быстро он может разгадывать головоломки.