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Маленький свердловчанин спел на Первом канале в шоу Максима Галкина

15:38, 03 Январь 2019
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Фото: скриншот новогоднего выпуска «Лучше всех!»
Житель Кушвы Саша Чернов выступил на сцене со своим кумиром Денисом Майдановым.

Девятилетний житель Кушвы Саша Чернов спел в шоу Максима Галкина «Лучше всех!» на Первом канале. В новогоднем выпуске мальчик выступил на сцене со своим кумиром Денисом Майдановым. Вместе они исполнили песню «Что оставит ветер».

Саша Чернов похвастался на шоу, что у него уже был сольный концерт. По его словам, он собирает по сотне человек, а может, и больше. Выступление с Денисом Майдановым стало сюрпризом для маленького жителя Кушвы. Мальчик просто сказал, что это его любимый певец, а на сцене появился звездный Дед Мороз.

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Кроме того, Саша Чернов показал другие свои таланты. Он отжался на бутылках и выполнил упражнения на брусьях. Когда кушвинцу было семь лет, он поставил российский рекорд — отжался на бутылках 57 раз. Александр мечтает стать учителем физкультуры.

В октябре 2018 года шоу Максима Галкина «Лучше всех!» посетил житель Нижнего Тагила. Семилетний Роман Копалиани научил ведущего физике: он прочитал Галкину лекцию о силах трения и притяжения, инерции и электричестве. До этого, в апреле, шестилетняя Алина Гусева из Екатеринбурга поразила зрителей умением быстро считать. Она уже стала чемпионкой мира по ментальной арифметике и выиграла поездку в Париж. В марте 2017 года на шоу выступила девочка-подросток из Кушвы Есения Шляпникова. Она оказалась не менее сильной, чем Саша Чернов, и выполнила фристайл на брусьях и подтягивания на одной руке. А в ноябре 2016 года еще один юный екатеринбуржец Александр Черемных продемонстрировал, как быстро он может разгадывать головоломки.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Первый канал , шоу, дети, песни, Свердловская область
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