Федорченко опередил братьев Коэнов в рейтинге российских кинокритиков

Лента « Война Анны» уральского режиссера Алексея Федорченко удостоилась места в годовом рейтинге российских кинокритиков. Фильм попал на 13 место , опередив « Балладу Бастера Скраггса» братьев Коэнов, « Голос Люкс» с Натали Портман и « Призрачную нить» Пола Томаса Андерсона.





Кроме фильма Алексея Федорченко , в рейтинг попали только три российских фильма — « Лето» Кирилла Серебренникова ( седьмое место), « Холодная война» Павла Павликовского ( восьмое место) и « Сердце мира» Натальи Мещаниновой.







« Абсолютно гениальный фильм Алексея Федорченко. В нем нет ни взрывов, ни выстрелов , ни форсажа на танках. Тем не менее , о сути войны он скажет больше , чем сотня военных блокбастеров», — прокомментировала свою высокую оценку кинокритик Вера Алнушкина.



