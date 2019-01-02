Федорченко опередил братьев Коэнов в рейтинге российских кинокритиков
14:32, 02 Январь 2019
Фильм «Война Анны» оказался на 13 месте.
Лента «Война Анны» уральского режиссера Алексея Федорченко удостоилась места в годовом рейтинге российских кинокритиков. Фильм попал на 13 место, опередив «Балладу Бастера Скраггса» братьев Коэнов, «Голос Люкс» с Натали Портман и «Призрачную нить» Пола Томаса Андерсона.
Кроме фильма Алексея Федорченко, в рейтинг попали только три российских фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова (седьмое место), «Холодная война» Павла Павликовского (восьмое место) и «Сердце мира» Натальи Мещаниновой.
«Абсолютно гениальный фильм Алексея Федорченко. В нем нет ни взрывов, ни выстрелов, ни форсажа на танках. Тем не менее, о сути войны он скажет больше, чем сотня военных блокбастеров», — прокомментировала свою высокую оценку кинокритик Вера Алнушкина.
Картина «Война Анны» рассказывает об ужасахь Холокоста. Фильм собрал награды на российских фестивалях — в Иваново и на «Кинотавре».
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