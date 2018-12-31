Губернатор и все-все-все: Екатеринбург поздравили с Новым годом
14:47, 31 Декабрь 2018
ЕТВ собрал итоги и пожелания от популярных уральцев.
В последний день 2018 года жители Екатеринбурга традиционно подводят итоги и делятся своими планами на будущее. Кто-то составляет список плюсов и минусов, а кто-то просто делает выводы и надеется, что в этот раз все получится. ЕТВ собрал новогодние итоги и поздравления известных жителей города, чтобы узнать, как завершился их год.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2019 году ждет саммита GMIS, 85-летия Свердловской области и открытия шлюзов новых инвестиций, которые поднимут экономику региона. А вот 2018 год он назвал годом выбора. Традиционное новогоднее обращение губернатор записал в стиле Владимира Путина, но решил обойтись одними поздравлениями. Пожелал свердловчанам позитивных перемен, здоровья и исполнения мечты. А области — богатства.
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Эдуард Кубенский в интервью ЕТВ объясняет: «Мы живем в эпоху затянувшийся Зимы».
Полпред президента по УрФО Николай Цуканов поблагодарил уральцев за труд и желание приносить пользу стране. По его словам, в 2018 году у всех были радости и победы, обсуждения и споры, успехи и счастливые моменты.
«Новогодние праздники — это всегда ощущение чуда, теплые воспоминания, это уютные вечера в кругу родных и близких, весело проведенное время с детьми. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие! Пусть рождаются дети, а наше старшее поколение будет окружено заботой и вниманием! Добра вам, счастья и крепкого здоровья!», — говорится в поздравлении Николая Цуканова.
Фото: пресс-служба полпредства
Председатель союза журналистов и региональной Общественной палаты Александр Левин тоже решил сохранить традиции. Свое поздравление он записал на фоне украшенной елки и с бокалом шампанского в руке. Правда уже не в формате обращения. В новом году Александр Левин пожелал всем успехов, удачи, любви и домашнего тепла.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман начал свое поздравление с заявления, что следующий год скучным не будет. Отдельное пожелание он сделал для страны в целом. Евгений Розман решил, что в следующем году Россия должна уйти из Украины и Сирии.
«Настало время вернуться домой и заняться своей страной. Мир изменился. Уважение теперь зарабатывается достойной жизнью и достойными поступками. Нужно налаживать отношения с соседями. Вспомнить, что мы всегда умели дружить».
Людям экс-мэр пожелал здоровья и энергии, которых должно хватить на семью и друзей. «Кроме огромной страны у нас есть близкие, которые в нас нуждается и которые. Мы не сдаемся, мы справимся в любом случае. Это наша страна и другой страны у нас не будет. Только мы можем сделать жизнь лучше», — заключил Евгений Ройзман.
Итоги подвел и директор ЦПКиО Роман Шадрин. Он решил проанализировать его через собственные ощущения. Из плюсов уходящего года отметил любимую работу и близких людей рядом. «Со СМИ (некоторыми) начал находить общий язык», — заключил Роман Шадрин. Минусов оказалось меньше: завистники, уход молодости и недостаток снега.
«Спасибо всем кто в этом году был рядом, кто помогал не только делами, но и критикой порой. Всех с наступающим 2019 Годом. Встретимся на просторах интернета в следующем году!», — напсиал Роман Шадрин в Facebook.
Его коллега из Шарташского лесопарка Артур Зиганшин сообщил, что прошедший год выдался ярким и насыщенным, но у него уже много планов на 2019 год.
«Друзья, от всей души поздравляю Вас и Ваших родных с наступающим Новым годом! Пусть 2019 год принесет в Ваш дом счастье, здоровье, мир, благополучие и достаток», — написал Артур Зиганшин.
Депутат гордумы Тимофей Жуков признался, что не мастер говорить красивые пожелания и доверил поздравление детям из футбольного клуба. От себя Тимофей пожелал качественного футбола в новом году.
С Новым гордом, друзья. Посмотрите пожалуйста это видео, мы старались. Спасибо за этот год, удачи нам всем в 2019!
Драматург Николай Коляда в своем поздравлении был краток: «С Новым годом! Главный грех уныние! Желаю всем в Новом году не отчаиваться никогда и не унывать!», — написал режиссер в Facebook. Зато он подготовил фото в новогодней рамочке.
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