Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Губернатор и все-все-все: Екатеринбург поздравили с Новым годом

14:47, 31 Декабрь 2018
b5fdd822e38bb95e27b8785497c08ebb_900x.jpg
Фото: Евгений Куйвашев в Instagram
ЕТВ собрал итоги и пожелания от популярных уральцев.
В последний день 2018 года жители Екатеринбурга традиционно подводят итоги и делятся своими планами на будущее. Кто-то составляет список плюсов и минусов, а кто-то просто делает выводы и надеется, что в этот раз все получится. ЕТВ собрал новогодние итоги и поздравления известных жителей города, чтобы узнать, как завершился их год.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2019 году ждет саммита GMIS, 85-летия Свердловской области и открытия шлюзов новых инвестиций, которые поднимут экономику региона. А вот 2018 год он назвал годом выбора. Традиционное новогоднее обращение губернатор записал в стиле Владимира Путина, но решил обойтись одними поздравлениями. Пожелал свердловчанам позитивных перемен, здоровья и исполнения мечты. А области — богатства.
Путь архитектора: из жрецов — в чиновники
Эдуард Кубенский в интервью ЕТВ объясняет: «Мы живем в эпоху затянувшийся Зимы».
Полпред президента по УрФО Николай Цуканов поблагодарил уральцев за труд и желание приносить пользу стране. По его словам, в 2018 году у всех были радости и победы, обсуждения и споры, успехи и счастливые моменты.

«Новогодние праздники — это всегда ощущение чуда, теплые воспоминания, это уютные вечера в кругу родных и близких, весело проведенное время с детьми. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие! Пусть рождаются дети, а наше старшее поколение будет окружено заботой и вниманием! Добра вам, счастья и крепкого здоровья!», — говорится в поздравлении Николая Цуканова.
6dde18a08f5b501b6c306f66f9ebbd45_900x.jpg

Фото: пресс-служба полпредства

Председатель союза журналистов и региональной Общественной палаты Александр Левин тоже решил сохранить традиции. Свое поздравление он записал на фоне украшенной елки и с бокалом шампанского в руке. Правда уже не в формате обращения. В новом году Александр Левин пожелал всем успехов, удачи, любви и домашнего тепла.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман начал свое поздравление с заявления, что следующий год скучным не будет. Отдельное пожелание он сделал для страны в целом. Евгений Розман решил, что в следующем году Россия должна уйти из Украины и Сирии.

«Настало время вернуться домой и заняться своей страной. Мир изменился. Уважение теперь зарабатывается достойной жизнью и достойными поступками. Нужно налаживать отношения с соседями. Вспомнить, что мы всегда умели дружить».

Людям экс-мэр пожелал здоровья и энергии, которых должно хватить на семью и друзей. «Кроме огромной страны у нас есть близкие, которые в нас нуждается и которые. Мы не сдаемся, мы справимся в любом случае. Это наша страна и другой страны у нас не будет. Только мы можем сделать жизнь лучше», — заключил Евгений Ройзман.
Итоги подвел и директор ЦПКиО Роман Шадрин. Он решил проанализировать его через собственные ощущения. Из плюсов уходящего года отметил любимую работу и близких людей рядом. «Со СМИ (некоторыми) начал находить общий язык», — заключил Роман Шадрин. Минусов оказалось меньше: завистники, уход молодости и недостаток снега.

«Спасибо всем кто в этом году был рядом, кто помогал не только делами, но и критикой порой. Всех с наступающим 2019 Годом. Встретимся на просторах интернета в следующем году!», — напсиал Роман Шадрин в Facebook.

Его коллега из Шарташского лесопарка Артур Зиганшин сообщил, что прошедший год выдался ярким и насыщенным, но у него уже много планов на 2019 год.

«Друзья, от всей души поздравляю Вас и Ваших родных с наступающим Новым годом! Пусть 2019 год принесет в Ваш дом счастье, здоровье, мир, благополучие и достаток», — написал Артур Зиганшин.
Депутат гордумы Тимофей Жуков признался, что не мастер говорить красивые пожелания и доверил поздравление детям из футбольного клуба. От себя Тимофей пожелал качественного футбола в новом году.
С НОВЫМ ГОДОМ 🎄

С Новым гордом, друзья. Посмотрите пожалуйста это видео, мы старались. Спасибо за этот год, удачи нам всем в 2019!

Драматург Николай Коляда в своем поздравлении был краток: «С Новым годом! Главный грех уныние! Желаю всем в Новом году не отчаиваться никогда и не унывать!», — написал режиссер в Facebook. Зато он подготовил фото в новогодней рамочке.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Губернатор и все-все-все: Екатеринбург поздравили с Новым годом »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Новый год, поздравление, праздник, губернатор, Евгений Куйвашев, Евгений Ройзман, Александр Левин, Роман Шадрин, Артур Зиганшин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В музее истории Екатеринбурга выставили новогодние артефакты прошлого
Развлечения
В музее истории Екатеринбурга выставили новогодние артефакты прошлого
Елочные игрушки хранят эхо своего времени. Тряпичный ангел конца XIX века рассказывает о надежде на светлое будущее совсем иначе, чем стеклянный космонавт и серебряная шишка, клейменая серпом и молотом.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Залечь на Дне города
Залечь на Дне города
Стас Пьеха или дача? Салют или звездное небо? Толпы людей или тишина? ЕТВ поможет сделать верный выбор.