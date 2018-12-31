Губернатор и все-все-все: Екатеринбург поздравили с Новым годом

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман начал свое поздравление с заявления , что следующий год скучным не будет. Отдельное пожелание он сделал для страны в целом. Евгений Розман решил , что в следующем году Россия должна уйти из Украины и Сирии.





« Настало время вернуться домой и заняться своей страной. Мир изменился. Уважение теперь зарабатывается достойной жизнью и достойными поступками. Нужно налаживать отношения с соседями. Вспомнить , что мы всегда умели дружить».





