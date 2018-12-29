«Т-34». Пафосная сказка про танкистов
В канун Нового Года кинематографисты стараются радовать премьерами. Обычно это мультики, отечественные комедии или фэнтези. Праздник же, сказки народу подавай. Оттого на фоне ярких афиш всевозможных «щелкунчиков» постер с огненными буквами «Т-34» выделяется как африканский зулус среди заснеженных елок. Хотя большинство интернет-ресурсов уверяет, что премьера фильма состоится 1 января 2019 года, в кинотеатрах его начали показывать уже сейчас. Что же привезет под елочку эпичный советский танк?
Не успели любители танковых онлайн-пострелушек отойти от скучной драмы о постоянном ремонте танка КВ в фильме «Несокрушимый», как на них поперла новая бронелегенда. Т-34 — самый известный советский танк, демонстрируемый в любой кинохронике времен Великой Отечественной. Очевидно, что в одноименном фильме этот эпичный танк и будет одним из главных героев. Забегая вперед, — самым харизматичным.
Изображение: kinopoisk.ru
Свершилось чудо! Отечественные киноделы сообразили. наконец-то, что не стоит к любой картине, повествующей о войне, лепить ярлык «основано на реальных событиях». Фильм про Т-34 — художественный вымысел. И теперь все критики, точно посчитавшие заклепки на тушках немецких танков и изготовившиеся залпом кричать «не совпадает с реальностью!», сломают разнокалиберные аргументы об броню авторского виденья. Поэтому о достоверности происходящего на экране отзовемся сдержанно. Там не показывают ничего такого. что в принципе невозможно. Но и общая цепь событий, формирующих сюжет, на самом деле, маловероятна.Фильм повествует о том, как только что прибывший из учебки младший лейтенант «фронту не бачивший», начинает творить чудеса. Застраивает разнузданный экипаж и, возглавив его, воюет против целой оравы немецких танков.
Изображение: kinopoisk.ru
Лейтенанту, конечно, больше подошли бы майорские погоны. Да и речи он произносит пафосные, будто с трибуны Кремля. И зритель уже начинает скучать, как вдруг… Экипажем загружается в машину, и начинается интересное.
Танковые бои в фильме, действительно, прекрасны. Поплевав на физику, создатели посмотрели на опыт игроделов, построивших World of Tanks, и накрутили красивостей. Смотреть на бои Panzerwaffe vs Т-34 нескучно. Сердце от происходящего не замирает, но и закрыть лицо рукой не хочется. Боевые машины на экране маневрируют и выбирают позицию, совершают обманные маневры и таранят врага.
Их содержимое — то есть экипажи — тоже ведут себя адекватно. Орут нехорошие слова. Отдают команды и докладывают обстановку. Хватаются за уши при попадании вражеского снаряда. Картинка боев насыщенна и эффектна. Даже главный герой под броней утрачивает пафос и ведет себя как боевой командир нижнего ранга, а не как замполит на плацу.
Изображение: kinopoisk.ru
В банду танкистов из концлагеря войдут: мехвод-белорус (усатый, чем-то похожий на президента Лукашенко), наводчик-сибиряк (реальный рыжий пацан Антоха) и дебил-заряжающий (без географической привязки, но лысый и набожный). Ведут себя все соответственно — белорус шевелит усами и орет на родной мове, реальный пацан норовит что-нибудь стырить, дебил — тупит и пучит глаза. Этой славной шайке предстоит дать немцам бой на их территории на подаренном «дойче официрен» танке Т-34-85.
Беда в том, что те самые, эффектные бои только в начале и в финале фильма. А продолжительность — почти два часа. И между двумя танковыми побоищами на экран смотреть практически не за чем. Скучно. Большую часть экранного времени зрителю показывают концлагерь и подготовку бравой шайки к побегу. Выглядит это как вполовину урезанная по времени и качеству версия «Собибора». Даже любовную линию зачем-то сюда прикрутили. Но в отличие от фильма Констанина Хабенского, в «Т-34» не чувствуется ни страха, ни отчаянья людей обреченных на смерть: актеры не вызывают ни сочувствия, ни восхищения. Ну, банда. Ну, побег затеяла. И что?
Изображение: kinopoisk.ru
Ближе к концу ситуация выправляется — покажут бой и даже немного грубого солдатского юмора подвезут. Так что у зрителя есть шанс дожить до финальных титров. Правда, создателям очень полюбились замедленные кадры снарядов, летящих в фашистов/русских/танк/забор». Снято неплохо, но зачем же не один десяток раз за фильм демонстрировать приобретенные навыки?
Общее впечатление от фильма — на троечку по 5-балльной шкале. Сюжет слабоват, диалоги вне танка никакие, персонажи картонные. Но «боевка» неплоха, особенно для отечественного кинематографа. Особенно фильм оценят те, кто ночи на пролет гоняет виртуальный Т-34 или готичную «Пантеру». Скорее всего, для них эта сказка и писалась — многие россияне проведут каникулы в онлайн-баталиях.
Из самых ярких минусов фильма отметим пафос. Одна фраза «Родной! Я ж тебя как Сталина ждал!» чего стоит. Рекомендуется к просмотру танкоманам и милитаристам, не зацикленным на реализме происходящего. Остальным можно смело пропускать.