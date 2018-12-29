«Т-34». Пафосная сказка про танкистов

Лейтенанту, конечно, больше подошли бы майорские погоны. Да и речи он произносит пафосные, будто с трибуны Кремля. И зритель уже начинает скучать, как вдруг… Экипажем загружается в машину, и начинается интересное.

Танковые бои в фильме, действительно, прекрасны. Поплевав на физику, создатели посмотрели на опыт игроделов, построивших World of Tanks, и накрутили красивостей. Смотреть на бои Panzerwaffe vs Т-34 нескучно. Сердце от происходящего не замирает, но и закрыть лицо рукой не хочется. Боевые машины на экране маневрируют и выбирают позицию, совершают обманные маневры и таранят врага.

Их содержимое — то есть экипажи — тоже ведут себя адекватно. Орут нехорошие слова. Отдают команды и докладывают обстановку. Хватаются за уши при попадании вражеского снаряда. Картинка боев насыщенна и эффектна. Даже главный герой под броней утрачивает пафос и ведет себя как боевой командир нижнего ранга, а не как замполит на плацу.