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«Автомобилист» одержал волевую победу в Екатеринбурге

11:39, 29 Декабрь 2018
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Матч с минским «Динамо» закончился со счетом 2:1.
Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в очередном матче КХЛ. Матч закончился со счетом 2:1. Игра проходила в Екатеринбурге. Голами в составе «Авто» отметились Александр Кучерявенко и Александр Торченюк. Интересно, что хозяева пропустили первыми.

«Автомобилист» с 73 очками занимает первое место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Андрея Мартемьянова проведут уже в новом году — 4 ноября в 19:00 состоится гостевая игра с московским «Динамо».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, хоккей, ХК Автомобилист
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