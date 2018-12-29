«Автомобилист» одержал волевую победу в Екатеринбурге
11:39, 29 Декабрь 2018
Матч с минским «Динамо» закончился со счетом 2:1.
Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в очередном матче КХЛ. Матч закончился со счетом 2:1. Игра проходила в Екатеринбурге. Голами в составе «Авто» отметились Александр Кучерявенко и Александр Торченюк. Интересно, что хозяева пропустили первыми.
«Автомобилист» с 73 очками занимает первое место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Андрея Мартемьянова проведут уже в новом году — 4 ноября в 19:00 состоится гостевая игра с московским «Динамо».
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Новое и интересное
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Команды для народа
«Урал» & «Автомобилист». Сравниваем два главных клуба Екатеринбурга.