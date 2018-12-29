«Автомобилист» одержал волевую победу в Екатеринбурге

Хоккейный клуб « Автомобилист» обыграл минское « Динамо» в очередном матче КХЛ. Матч закончился со счетом 2:1. Игра проходила в Екатеринбурге. Голами в составе « Авто» отметились Александр Кучерявенко и Александр Торченюк. Интересно , что хозяева пропустили первыми.



