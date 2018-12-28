Стало известно, сколько Монеточка заработала за 2018 год
17:38, 28 Декабрь 2018
Выручка певицы сложилась из продаж песен и мерча, а также концертов и рекламы.
Лиза Монеточка заняла второе место в списке самых богатых молодых музыкантов, которые привлекли внимание властей в 2018 году. Певица из Екатеринбурга заработала 31,5 миллиона рублей. Об этом пишет издание The Bell.
«Все десять треков альбома [„Раскраски для взрослых"] попали в топ-100 «Яндекс.Музыки», а песня «Нимфоманка» заняла в нем первое место. Летом 2018 года Монеточка, как и еще один участник рейтинга The Bell, группа «Пошлая Молли», отказалась выступать на «Нашествии» — из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны», — написали составители рейтинга.
По оценке The Bell, помимо концертов, Монеточка могла заработать около 12 млн рублей на продаже записей и стриминге. Небольшая доля выручки, около 10%, пришлась на мерч. Точно не известно, сколько Лиза заработала на рекламе, но одну из ее песен использовала сеть магазинов „М.Видео“.
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