Спортивные итоги года: как играли «Урал» и «Автомобилист»
Футбольный «Урал» и хоккейный «Автомобилист» — главные спортивные команды Екатеринбурга — в 2018 году выступали по-разному. Первые чередовали яркие победы с серыми поражениями, заставляя болельщиков изрядно нервничать. Вторые выглядели поинтереснее: чего стоит ударная серия из 18 побед подряд в нынешнем сезоне.
Этой осенью «Автомобилист» вошел в группу ведущих команд России, «Урал» же пока только «покусывает» грандов, но тоже не без перспектив. ЕТВ подводит итоги для двух клубов в шести номинациях — событие, достижение, игрок, новичок, матч и цитата года — и делает весьма оптимистичный прогноз на будущее.
«Урал»
Фото: ЕТВ
Событие года: «Екатеринбург-Арена»
«Урал» наконец-то вернулся домой: после реконструкции к чемпионату мира по футболу открылся Центральный стадион, он же — «Екатеринбург Арена». «Под песню Полины Гагариной на поле выбежали сотни гимнасток Ирины Зильбер с лентами, обручами и помпонами. По кругу прошли совсем юные воспитанницы и футболисты СК „Урал“. Участники шоу выстраивались в различные фигуры, потом к ним присоединились спортсмены с триколорами», — так мы описывали церемонию открытия арены.
Над «Екатеринбург-Ареной» сначала смеялись. Горожан и гостей города удивляли трибуны за воротами. Сборно-разборные конструкции действительно выглядели странно. В итоге они стали даже некоторой «фишкой» «Екатеринбург-Арены». Фанатам из Перу, Мексики, Швеции, Египта и Уругвая стадион приглянулся. Но их все равно уберут. И Григорий Иванов объяснял, почему это — к лучшему.
Достижение года: прописка в элите
Если в 2017 году «Урал» вышел в финал Кубка России, то в 2018-м столь ярких побед не случилось: виктория в Кубке ФНЛ не в счет. Да, сейчас екатеринбуржцы борются со «Спартаком» за выход в полуфинал Кубка, но продолжение битвы ожидается уже в новом году, поэтому — не считается.
Пожалуй, главное достижение года — сохранение прописки в премьер-лиге. «Урал» лихорадило весной, и команда вполне могла опуститься в зону стыковых матчей, но судьба уберегла оранжево-черных от серьезной нервотрепки. А на 2019 год цели амбициозные — и футболисты, и руководство грезят о еврокубках. Не стоит забывать об уже упомянутом Кубке России, где у «Урала» есть вполне реальные шансы на успех.
Но даже если клуб добьется исторического успеха, не факт, что в Лиге Европы удастся сыграть. Всему виной — деньги. К тому же из числа спонсоров вроде как уходит компания «Ренова», которая давала треть бюджета. Григорий Иванов в этом вопросе настроен умеренно оптимистично: «Я бы не хотел говорить, что „Ренова“ окончательно уходит: еще все может быть. У компании очень много интересов в Свердловской области. Будем надеяться на лучшее, потому таких крупных спонсоров у нас раз, два и обчелся».
Игрок года: Эрик Бикфалви
Фото: ЕТВ
Полноправным лидером «Урала» в 2018 году стал полузащитник Эрик Бикфалви. Румын уверенно заправлял атаками клуба с берегов Исети, положив в ворота соперников семь мячей: больше всех. Под конец года в игре Эрика наступил спад — он перестал радовать болельщиков результативными действиями.
Тогда на авансцену вышел Николай Димитров, назабивав осенью пять мячей и отдав три голевые передачи (кстати, после интервью с ЕТВ). Если следующей весной Николай продолжит в том же духе, то Бикфалви стоит всерьез опасаться за свои позиции в клубе. Ну а пока румынский легионер по-прежнему остается лицом команды.
Новичок года: Дмитрий Парфенова
В зимнее и летнее трансферные окна «Урал» приобрел ряд серьезных игроков. Например, Андрея Панюкова, который вытеснил из состава Владимира Ильина и забил несколько важных мячей. Или звездного, но стареющего Павла Погребняка, который, впрочем, пока не появился в оранжево-черной майке. Можно вспомнить швейцарского хавбека Марко Араторе, центрдефа Сергея Брызгалова, воспитанника «Краснодара» Илью Жигулева…
Фото: ЕТВ
Но, на наш взгляд, главным «трансфером» клуба стал новый главный тренер. Да, Дмитрий Парфенов долго запрягал и в определенный момент, возможно, был близок к критической точке — вплоть до отставки. Кредит доверия Григория Иванова оказался велик. Молодой специалист вовремя собрался, завел «Урал» и, набрав солидный багаж очков, оставил шанс на попадание в еврокубки. Посмотрим, как Парфенов подготовит команду к весне: коуча ждет действительно серьезная проверка на прочность.
Матч года: «Локомотив» — «Урал»
Этой осенью чемпиона России — московский «Локомотив» сильно лихорадило: «железнодорожники» провалились в Лиге чемпионов, в РПЛ опустились до пятого места. Шоумен Сергей Светлаков — верный болельщик «Локо» — признавался ЕТВ, что сильно переживает за поражения клуба. Но победа даже над ослабленным действующим чемпионом — все равно дорогого стоит.
Матч между «Уралом» и «Локомотивом» в Москве получился очень зрелищным и смотрелся на одном дыхании. Счет открыл бывший игрок оранжево-черных Федор Смолов, потом забивал только «Урал» — разящий удар наносил защитник Денис Кулаков, а Отман Эль-Кабир реализовывал пенальти. Так екатерибуржцы отпраздновали первую победу над москвичами в истории и сыграли один из самых качественных матчей в году.
Цитата года: Иванов — про Мамаева и Кокорина
Президент «Урала» всегда славился яркими выступлениями и хлесткими формулировками. В 2018 году Григорий Иванов тоже решил похайпить. Сначала функционер сказал, что хочет к себе в команду Месси. А потом озвучил чуть более реальное желание — приютить опальных Кокорина и Мамаева. «Президент РПЛ Сергей Геннадьевич Прядкин уверен на 99 процентов, что ни один клуб РПЛ не подпишет Кокорина и Мамаева. Наверное, мы — это тот самый один процент», — выдал Иванов.
А чуть позже добавил про Шатова и Смолова, которые когда-то играли за «Урал»: «Хотел бы, чтобы Шатов завершил карьеру в „Урале“? Да, это была бы красивая история. А еще если бы Смолов, Кокорин, Мамаев у нас оказались, вообще было бы классно!»
«Автомобилист»
Фото: ЕТВ
Событие года: бюджет и трансферы
С 2017 года основным спонсором хоккеистов стала УГМК. Немудрено, что бюджет команды существенно увеличился. В новом сезоне медная компания тратит на «Автомобилист» 1,8 миллиарда рублей (это на треть больше, чем в прошлом году). Таких денег в свердловском хоккее не водилось никогда. За счет финансовых вливаний летом екатеринбуржцы провели внушительную трансферную кампанию. Клуб пополнили три «больших» иностранных хоккеиста: канадский снайпер Найджел Доус, а также американец Дэн Секстон и француз Стефан Да Коста, которые едва ли уступают в звездности своему коллеге.
Благодаря деньгам и грамотной кадровой политике в 2018-м «Автомобилист» превратился из середняка чуть ли не в гранда российского хоккея.
Достижение года: выход в плей-офф Кубка Гагарина 2017/18
Предыдущий сезон стал для «Автомобилиста» переходным, поэтому больших задач перед клубом не стояло. Главный тренер Владимир Крикунов должен был заложить почву для большой команды. Несмотря на это, определенного сдвига вперед екатеринбуржцы все же добились — вышли в Кубок Гагарина с четвертого места (лучший результат в истории). Год назад такая вершина команде с берегов Исети не покорялась. Впрочем, в первом же раунде «Автомобилист» нарвался на магнитогорский «Металлург» — и почти сразу упаковал чемоданы в отпуск.
Игрок года: Найджел Доус
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Звездный новичок «Автомобилиста» Найджел Доус — на то и хоккеист высокого уровня, чтобы сразу вписываться в любую команду. Главный снайпер предыдущего сезона КХЛ продолжает удерживать почетное звание и в этом году. На данный момент у Доуса — 22 забитые шайбы и 31 передача, всего — 53 очка. Чуть меньше шайб набросал Дэн Секстон — 18. Вообще, «Автомобилист» в этом сезоне забивает больше всех в КХЛ, и новички-легионеры внесли большую лепту в этот показатель.
Новичок года: Андрей Мартемьянов
Как и в «Урале», главным приобретением года для «Автомобилиста», даже несмотря на внушительную трансферную компанию, стал не футболист, а тренер. Андрей Мартемьянов родился в Свердловске. Тренировал команды низшей лиги, в позапрошлом сезоне вернулся в КХЛ: его позвали в хабаровский «Амур», и наставник стал главным творцом небывалых для клуба успехов.
Руководители «Автомобилиста» внимательно следили за успехами своего земляка и после окончания сезона 2017/18 сразу же его позвали в клуб. Со своим бюджетом екатеринбуржцы могли взять более именитого и статусного тренера, но ставка была сделана на земляка, при этом талантливого и себя зарекомендовавшего. И Мартемьянов не подвел. Коуч «Автомобилиста» — главный герой победной поступи команды. Андрей Алексеевич создал атмосферу, в которой хоккеисты выдают серии в 19 матчей без поражений.
Матч года: «Автомобилист» — «Локомотив»
Фото: ЕТВ
В 2018-м «Автомобилист» провел неимоверное число отличных матчей, особенно в текущем сезоне. Если судить по счету, то самый впечатляющий — против «Барыса», когда подопечные Андрея Мартемьянова вынесли казахов 7:2. Но все же самой выдающейся стала домашняя игра против ярославского «Локомотива».
Первые два периода остались за хоккеистами «Локомотива», в определенный момент они вели со счетом 4:1. Однако в третьем отрезке матча «Автомобилист» невероятным образом переломил ход игры и сумел сравнять счет, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время хозяева забили решающую шайбу — 5:4. Сложно забыть, что творилась в «Уральце» и у экранов телевизоров.
Цитата года: Козицын — о цели на сезон 2018/19
Автором самого яркого изречения стал главный бенефициар успеха «Автомобилиста» — генеральный директор Андрей Козицын. На сезон 2017/18 миллиардер поставил перед «Автомобилистом» большую задачу — выйти в финал Кубка Гагарина. «У нас есть все, чтобы попасть в финал и там уже побороться дальше. Но все-таки первоочередно надо попасть в финал. Команда у нас сильная, серьезная, в межсезонье это видно: новый уровень, тренер, штаб, новые люди — все с амбициями», — сказал Козицын.
Что ж, если у «Автомобилиста» получится выйти в финал Кубка Гагарина, а у «Урала» — попасть в еврокубки, то оба достижения станут для Екатеринбурга историческими. Не будем скромничать: все реально. А у хоккейной дружины шансы особенно велики. Пожелаем командам удачи в наступающем году!