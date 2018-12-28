Спортивные итоги года: как играли «Урал» и «Автомобилист»

Если в 2017 году «Урал» вышел в финал Кубка России, то в 2018-м столь ярких побед не случилось: виктория в Кубке ФНЛ не в счет. Да, сейчас екатеринбуржцы борются со «Спартаком» за выход в полуфинал Кубка, но продолжение битвы ожидается уже в новом году, поэтому — не считается.

Пожалуй, главное достижение года — сохранение прописки в премьер-лиге. «Урал» лихорадило весной, и команда вполне могла опуститься в зону стыковых матчей, но судьба уберегла оранжево-черных от серьезной нервотрепки. А на 2019 год цели амбициозные — и футболисты, и руководство грезят о еврокубках. Не стоит забывать об уже упомянутом Кубке России, где у «Урала» есть вполне реальные шансы на успех.

Но даже если клуб добьется исторического успеха, не факт, что в Лиге Европы удастся сыграть. Всему виной — деньги. К тому же из числа спонсоров вроде как уходит компания «Ренова», которая давала треть бюджета. Григорий Иванов в этом вопросе настроен умеренно оптимистично: «Я бы не хотел говорить, что „Ренова“ окончательно уходит: еще все может быть. У компании очень много интересов в Свердловской области. Будем надеяться на лучшее, потому таких крупных спонсоров у нас раз, два и обчелся».