По цене концерта Бузовой можно купить однушку на Вторчермете
Цена однокомнатной квартиры на Вторчермете равна выступлению Ольги Бузовой на корпоративе, подсчитали аналитики сайта N1.RU. Для расчета взяли гонорары российских артистов за полтора часа концерта во второй половине декабря. Специалисты не учитывали гостиницу, питание, перелет и охрану.
Дороже всех обойдется выступление группы «Руки вверх!». За 45 минут поп-концерта придется выложить пять миллионов рублей. Это равно цене двухкомнатой квартиры у Автовокзала и в Парковом районе, а также трешке в Заречном или Широкой речке. Чуть дешевле выйдет шоу Веры Брежневой — 4,2 миллиона за такое же время. Столько стоит двушка на Юго-Западе Екатеринбурга.
А вот Ольга Бузова, Алексей Чумаков или «Дискотека Авария» будут стоить два миллиона, хотя итоговая цена зависит от сценария мероприятия, на котором придется выступать. Примерно за такие деньги можно приобрести однушку на Вторчермете, Химмаше и Старой Сортировке.
Также в этом году аналитики посмотрели доходы депутатов Екатеринбурга. Самым богатым стал депутат гордумы Владимир Смирнов. Его задекларированный доход за 2017 год составил 114,2 миллиона рублей. Этой суммы ему хватит на 42 екатеринбургских однушки по 2,7 миллиона рублей или на 20,5 трешек по 5,5 миллиона.