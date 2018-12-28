По цене концерта Бузовой можно купить однушку на Вторчермете

Цена однокомнатной квартиры на Вторчермете равна выступлению Ольги Бузовой на корпоративе, подсчитали аналитики сайта N1.RU. Для расчета взяли гонорары российских артистов за полтора часа концерта во второй половине декабря. Специалисты не учитывали гостиницу, питание, перелет и охрану.

Дороже всех обойдется выступление группы «Руки вверх!». За 45 минут поп-концерта придется выложить пять миллионов рублей. Это равно цене двухкомнатой квартиры у Автовокзала и в Парковом районе, а также трешке в Заречном или Широкой речке. Чуть дешевле выйдет шоу Веры Брежневой — 4,2 миллиона за такое же время. Столько стоит двушка на Юго-Западе Екатеринбурга.