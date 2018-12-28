«Автомобилист» отменил традиционный благотворительный «мишкопад»
14:10, 28 Декабрь 2018
Регламент КХЛ запрещает бросать посторонние предметы на площадку.
Хоккейный «Автомобилист» отменил благотворительную акцию «мишкопад», которая проходила в последние годы на новогодних матчах команды. На страничке клуба во «ВКонтакте» сказано, что решение принято из-за регламента КХЛ, который запрещает кидать посторонние предметы на площадку.
«За несоблюдение установленных правил на клуб может быть наложен штраф. Просим вас соблюдать правила поведения зрителей и не бросать игрушки на лед во время матча «Автомобилист» — «Динамо» Минск». Уже в феврале нас с вами ждёт другой большой благотворительный проект, о котором мы расскажем вам немного позже», — рассказали в екатеринбургском клубе. И уточнили: «В этом году клуб акцию не организовывает, поэтому выбрасывание на лед игрушек будет считаться несанкционированным».
Болельщики, которые приобрели игрушки и хотят передать их для благотворительности, могут принести «плюшевых друзей» 28 декабря к сцене в фойе КРК «Уралец». Матч «Автомобилиста» и минским «Динамо» начнется в 19:00.
«Мишкопад» проводился с 2013 года. После окончания новогоднего матча «Автомобилиста» болельщики кидали плюшевые игрушки на лед. Всех «мишек» передавали в детские дома Свердловской области.
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