«Автомобилист» отменил традиционный благотворительный «мишкопад»

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« За несоблюдение установленных правил на клуб может быть наложен штраф. Просим вас соблюдать правила поведения зрителей и не бросать игрушки на лед во время матча « Автомобилист» — « Динамо» Минск». Уже в феврале нас с вами ждёт другой большой благотворительный проект , о котором мы расскажем вам немного позже», — рассказали в екатеринбургском клубе. И уточнили: « В этом году клуб акцию не организовывает , поэтому выбрасывание на лед игрушек будет считаться несанкционированным».





Болельщики , которые приобрели игрушки и хотят передать их для благотворительности , могут принести « плюшевых друзей» 28 декабря к сцене в фойе КРК « Уралец». Матч « Автомобилиста» и минским « Динамо» начнется в 19:00.







« Мишкопад» проводился с 2013 года. После окончания новогоднего матча « Автомобилиста» болельщики кидали плюшевые игрушки на лед. Всех « мишек» передавали в детские дома Свердловской области.

ХоккейныйАвтомобилист» отменил благотворительную акциюмишкопад», которая проходила в последние годы на новогодних матчах команды. На страничке клуба воВКонтакте» сказаночто решение принято из-за регламента КХЛкоторый запрещает кидать посторонние предметы на площадку.