Афиша не для всех: встречаем Новый год с елками и спектаклями
СуперЕлка в ЭКСПО
Фото: kosmo2018.ru
СуперЕлка в МВЦ «Екатеринбург Экспо» — это главная новогодняя ёлка Свердловской области. В этом году проект посвящен супер героям народных сказок. Только здесь вы встретитесь с супер героями, богатырями и любимыми сказочными персонажами. А еще вас ждут безлимитные аттракционы, горки, каток, спектакль и яркие театрализованные представления у новогодней ёлки.
Где: Екатеринбург-ЭКСПО (бульвар ЭКСПО, 2)
Когда: 22 декабря — 8 января
Сколько: вход свободный
«Елки Последние»
Фото: «Кинопоиск»
Когда: с 27 декабря
Сколько: уточняйте в кинотеатрах
Ледовый городок, откройся!
Фото: ЕТВ
Когда: 28 декабря в 17:00
Сколько: бесплатно
Предновогодний хоккей
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Когда: 28 декабря в 17:00
Сколько: от 400 рублей, билеты тут
Матчи волейбольной «Уралочки»
Фото: пресс-служба «Уралочки»
В матче с подмосковным «Заречье-Одинцово» свердловская «Уралочка» одержала пятую победу в сезоне и вышла на четвертое место в турнирной таблице Чемпионата России по футболу. Следующий матч пройдет 30 декабря в Нижнем Тагиле в 16:30, в соперниках - красноярский «Енисей».
Волейбольная «Уралочка» продолжает выступления и в Лиге чемпионов. Команда сыграла два матча: у «Динамо-Казань» выиграли, а «Эджачибаши» проиграли. В 2019 году команде Николая Карполя предстоит целых четыре матча, два из которых пройдут дома.
Когда: 30 декабря (Нижний Тагил), 24 января, 20 февраля
Сколько: подробная информация на сайте «Уралочки»
Концерт-традиция
Фото: vk.com/kurara
Первый день Нового года надо встречать как последний день на планете и традиционно с группой «Курара». Густой грув, стена звука, сумасшедшая видеопроекция от легендарного видео-гуру Дома печати Семена Пита и исключительная уральская ирония. Тесный круг друзей, любимые хиты и неповторимая атмосфера. Такое возможно только 1 и 2 января.
Новый год с фиксиками
Фото предоставлено организаторами
В начале января во Дворце молодежи покажут запоминающийся праздничный интерактивный спектакль для детей Фикси-ШОУ«Операция Новый Год». Обновлённые декорации, персонажи Маси и Папуса, которых вы ещё не видели, встреча с любимцами всех детей — Симкой, Ноликом и ДимДимычем, а также Дедом Морозом. Для вас — новая, сказочная, предновогодняя история, в которой фиксики, привыкшие чинить приборы, встретятся с врагами людей — Ленью, жадностью и Страхом.
Что: новогоднее фикси-шоу
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 2–3 января
Сколько: от 400 рублей, билеты тут
Сказка в Музее истории Екатеринбурга
Фото предоставлено организаторами
Музей истории Екатеринбурга приглашает на увлекательную новогоднюю программу 4 января. Две елки — для самых маленьких (в 11:00, дети 3-5 лет) и для деток постарше (в 13:00, дети 6-10 лет).
Первая елка рассказывает о том, как в Новый Год в сказочном музейном лесу случился настоящий переполох. Две сестрицы — Зима и Лето — решили поменяться местами и теперь вместо снежных сугробов в лесу расцвели цветы и порхают бабочки. А вторая — о том, как в музее пропал Дед Мороз.
Когда: 4 января с 11:00
Сколько: от 900 рублей, билеты — в кассе музея, справки по телефону: 371-22-43
Комедия в итальянском стиле
Фото предоставлено организаторами
Спектакль «Трактирщица» повествует о девушке по имени Мирандолина, которая в наследство от своего отца получила трактир во Флоренции и ведет в нем дела вместе с официантом Фабрицио. Первая постановка спектакля прошла 15 лет назад, в главной роли тогда была знаменитая актриса Татьяна Васильева.
Что: спектакль «Подкаблучники»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 5 января в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
«Златая цепь на дубе том»
Фото предоставлено организаторами
Грандиозная постановка с уникальными декорациями и костюмами, мелодичными напевами и искрометными танцами, созданная в лучших традициях народного творчества и русского фольклора. Мюзикл получил награду Правительства Москвы «За лучший социальный проект», а также вошел в Книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто.
Восхищает большое количество и разнообразие сказочных персонажей, с которыми предстоит встретиться. Каждый герой мюзикла «Лукоморье» — это неповторимый образ, который запомнится своими красочными костюмами, танцами и превосходным пением.
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 7 января в 12:00 и 17:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
В календарик
Легендарная классика
Фото предоставлено организаторами
Спектаклю »Мастер и Маргарита» уже семь лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов. «Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века, и в особых представлениях не нуждается.
Что: спектакль «Мастер и Маргарита»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 15 января в 19:00
Сколько: от 500 рублей, билеты тут
Фальшивая нота
Фото предоставлено организаторами
В Театре юного зрителя Екатеринбурга покажут удивительно пронзительную историю о жертве и палаче, которые подчас могут поменяться местами.
Что: спектакль »Фальшивая нота»
Где: Театр юного зрителя (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24, 25 января в 19:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут
В зале только женщины
Фото: ekb.icity.life
Спектакль «В зале только женщины» с участием Станислава Садальского и Татьяны Васильевой переносит всех зрителей в небольшое офисное помещение, где компания мужчин старается подготовить праздник для своих женщин. В процессе мужчины репетируют танцевальные номера и песни для своего женского коллектива.
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 января в 19:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
Ростовские панки
Фото: vk.com/dp_motorama
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 января в 19:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут