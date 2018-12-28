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Афиша не для всех: встречаем Новый год с елками и спектаклями

07:00, 28 Декабрь 2018
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Фото: pixabay.com
ЕТВ представляет подборку праздничных событий и кое-что еще.
До Нового года осталось всего несколько дней. Екатеринбург входит в финальную фазу подготовки к наступающему празднику.

Да, мы понимаем, что вам сейчас сложно концентрировать внимание на чем-либо, но «Афиша не для всех» стоит того: лучше продумать свой досуг заранее, а не с тазиком оливье на полу. ЕТВ приготовил подборку мероприятий, которыми можно разнообразить ленивые выходные. И добавил в календарик события до конца января: их тоже нельзя пропускать.
Все казны

СуперЕлка в ЭКСПО

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Фото: kosmo2018.ru

СуперЕлка в МВЦ «Екатеринбург Экспо» — это главная новогодняя ёлка Свердловской области. В этом году проект посвящен супер героям народных сказок. Только здесь вы встретитесь с супер героями, богатырями и любимыми сказочными персонажами. А еще вас ждут безлимитные аттракционы, горки, каток, спектакль и яркие театрализованные представления у новогодней ёлки.

Что: «СуперЕлка»
Где: Екатеринбург-ЭКСПО (бульвар ЭКСПО, 2)
Когда: 22 декабря — 8 января
Сколько: вход свободный
Итоги в законе
Все подводят итоги года, юристы — не исключение. Итак, 2018-ый в правовой сфере запомнился не особен

«Елки Последние»

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Фото: «Кинопоиск»

«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск.

Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.

ЕТВ уже написал рецензию на картину.

Что: фильм «Елки Последние»
Где: во всех кинотеатрах страны
Когда: с 27 декабря
Сколько: уточняйте в кинотеатрах

Конец парада
ЕТВ вспоминает самые важные события, которые повлияли на Екатеринбург и его жителей.

Ледовый городок, откройся!

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Но без искусственной елки

Фото: ЕТВ

Ледовый городок в этом году посвятили сказам Бажова. В 2019 году знаменитому уральскому писателю исполнилось бы 140 лет. Площадь 1905 года «превратится в сказочный бажовский лес с огромными сугробами, вспыхивающими таинственными огнями, и наполнится героями из его сказов». Торжественное открытие — уже сегодня.

Что: открытие ледового городка
Где: Площадь 1905 года
Когда: 28 декабря в 17:00
Сколько: бесплатно
Больше огней
ЕТВ оценивает новогоднюю прелюдию Екатеринбурга.

Предновогодний хоккей

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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» играет последний матч в 2018 году. Приходите поддержать команду, которая продолжает удерживать первое место в Восточной конференции и уверенно расправляться почти со всеми соперниками.

8 января «Авто» примет питерский СКА, но билеты на эту встречиууже распроданы.

Что: матчи «Автомобилист» — «Динамо Минск»
Где: КРК «Уралец» (Большакова, 90)
Когда: 28 декабря в 17:00
Сколько: от 400 рублей, билеты тут
Памятники против вражды. Они — за Новый год
Редакция ЕТВ решила помочь городским монументам принарядиться к главному празднику зимы.

Матчи волейбольной «Уралочки»

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Фото: пресс-служба «Уралочки»

В матче с подмосковным «Заречье-Одинцово» свердловская «Уралочка» одержала пятую победу в сезоне и вышла на четвертое место в турнирной таблице Чемпионата России по футболу. Следующий матч пройдет 30 декабря в Нижнем Тагиле в 16:30, в соперниках - красноярский «Енисей».

Волейбольная «Уралочка» продолжает выступления и в Лиге чемпионов. Команда сыграла два матча: у «Динамо-Казань» выиграли, а «Эджачибаши» проиграли. В 2019 году команде Николая Карполя предстоит целых четыре матча, два из которых пройдут дома.

Что: матчи волейбольного клуба «Уралочка» в Лиге Чемпионов
Где: ДИВС (Олимпийская набережная, 3)
Когда: 30 декабря (Нижний Тагил), 24 января, 20 февраля
Сколько: подробная информация на сайте «Уралочки»
Екатеринбург встал в девятибалльные пробки из-за снегопада
Яндекс.Карты показывают, что в городе много аварий.

Концерт-традиция

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Фото: vk.com/kurara


Первый день Нового года надо встречать как последний день на планете и традиционно с группой «Курара». Густой грув, стена звука, сумасшедшая видеопроекция от легендарного видео-гуру Дома печати Семена Пита и исключительная уральская ирония. Тесный круг друзей, любимые хиты и неповторимая атмосфера. Такое возможно только 1 и 2 января.

Что: новогодние концерты «Курары»
Где: «Дом печати» (Ленина, 49)
Когда: 1, 2 января
Сколько: от 900 рублей, билеты тут
Житель Екатеринбурга заставил «СКБ-банк» заплатить за медленную работу
С мужчины требовали деньги за кредит, который он погасил досрочно. 

Новый год с фиксиками

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Фото предоставлено организаторами

В начале января во Дворце молодежи покажут запоминающийся праздничный интерактивный спектакль для детей Фикси-ШОУ«Операция Новый Год». Обновлённые декорации, персонажи Маси и Папуса, которых вы ещё не видели, встреча с любимцами всех детей — Симкой, Ноликом и ДимДимычем, а также Дедом Морозом. Для вас — новая, сказочная, предновогодняя история, в которой фиксики, привыкшие чинить приборы, встретятся с врагами людей — Ленью, жадностью и Страхом.

Что: новогоднее фикси-шоу
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 2–3 января
Сколько: от 400 рублей, билеты тут

Маршрут №53 в Солнечный может поменять перевозчика
Мэрия недовольна тем, как «Ю-Ви-Эй Транс» обслуживает направление из отдаленного микрорайона Екатери

Сказка в Музее истории Екатеринбурга

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Фото предоставлено организаторами

Музей истории Екатеринбурга приглашает на увлекательную новогоднюю программу 4 января. Две елки — для самых маленьких (в 11:00, дети 3-5 лет) и для деток постарше (в 13:00, дети 6-10 лет).

Первая елка рассказывает о том, как в Новый Год в сказочном музейном лесу случился настоящий переполох. Две сестрицы — Зима и Лето — решили поменяться местами и теперь вместо снежных сугробов в лесу расцвели цветы и порхают бабочки. А вторая — о том, как в музее пропал Дед Мороз.

Что: елки в Музее истории Екатеринбурга
Где: Музей истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26)
Когда: 4 января с 11:00
Сколько: от 900 рублей, билеты — в кассе музея, справки по телефону: 371-22-43
Управлять «Гортрансом» будет экс-повелитель трамваев в Екатеринбурге
Сергей Нугаев рассказал, как будет работать объединенный перевозчик.

Комедия в итальянском стиле

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Фото предоставлено организаторами

Спектакль «Трактирщица» повествует о девушке по имени Мирандолина, которая в наследство от своего отца получила трактир во Флоренции и ведет в нем дела вместе с официантом Фабрицио. Первая постановка спектакля прошла 15 лет назад, в главной роли тогда была знаменитая актриса Татьяна Васильева.

Что: спектакль «Подкаблучники»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 5 января в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут

Сразу после Нового года в Екатеринбурге отменят маршрутки №04 и №024
В мэрии решили отказаться от дублирующих направлений.

«Златая цепь на дубе том»

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Фото предоставлено организаторами

Грандиозная постановка с уникальными декорациями и костюмами, мелодичными напевами и искрометными танцами, созданная в лучших традициях народного творчества и русского фольклора. Мюзикл получил награду Правительства Москвы «За лучший социальный проект», а также вошел в Книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто.

Восхищает большое количество и разнообразие сказочных персонажей, с которыми предстоит встретиться. Каждый герой мюзикла «Лукоморье» — это неповторимый образ, который запомнится своими красочными костюмами, танцами и превосходным пением.

Что: мюзикл «Лукоморье»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 7 января в 12:00 и 17:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Свердловское кафе по-свински отнеслось к посетителям
Кафе «Три поросенка», расположенное на Серовском тракте, заплатит 40 тысяч штрафа за антисанитарию.

В календарик

Легендарная классика

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Фото предоставлено организаторами

Спектаклю »Мастер и Маргарита» уже семь лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов. «Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века, и в особых представлениях не нуждается.

Что: спектакль «Мастер и Маргарита»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 15 января в 19:00
Сколько: от 500 рублей, билеты тут

Свердловчанке с четырьмя детьми отказались платить пособие
Управление социальной политики лишило женщину денег, потому что ее бывший муж запретил обработку пер

Фальшивая нота

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Фото предоставлено организаторами

В Театре юного зрителя Екатеринбурга покажут удивительно пронзительную историю о жертве и палаче, которые подчас могут поменяться местами.

Что: спектакль »Фальшивая нота»
Где: Театр юного зрителя (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24, 25 января в 19:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут

Свердловчанин проведет Новый год в колонии из-за долгов по алиментам
Также мужчина получил штраф за курение в зале суда, куда его доставили принудительно.

В зале только женщины

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Фото: ekb.icity.life

Спектакль «В зале только женщины» с участием Станислава Садальского и Татьяны Васильевой переносит всех зрителей в небольшое офисное помещение, где компания мужчин старается подготовить праздник для своих женщин. В процессе мужчины репетируют танцевальные номера и песни для своего женского коллектива.

Что: спектакль «В зале только женщины»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 января в 19:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
Последние «Елки»: стоит ли идти в кино?
ЕТВ одним из первых посмотрел седьмой фильм народной франшизы. Делимся впечатлениями.

Ростовские панки

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Фото: vk.com/dp_motorama

Появившиеся на заре возрождения интереса к пост-панку юные Motorama из Ростова-на-Дону с ходу заработали ярлык «реинкарнации» Joy Division в России. Отзывами о них пестрили блоги от Варшавы до Тегерана, и даже на радиостанции университета Айовы звучала их музыка. Тогдашние Motorama прочно ассоциируются с вдохновением северных краев, с нордическими пейзажами, медведями и совами. Сами участники группы сравнивали свою музыку с обледенелыми статичными танцами в сибирских лесах.

Что: спектакль «В зале только женщины»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 января в 19:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
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Лекция о лояльности к собакам-поводырям в общественном транспорте обернулась новым скандалом.
Афиша не для всех
Каждую пятницу ЕТВ составляет самое субъективное на свете расписание городских тусовок и движух, на которые надо попасть в обязательном порядке.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Афиша не для всех, Екатеринбург, театр, концерты, афиша
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