Шадрин грозится увезти пельменный памятник к себе на дачу

, если его продолжат критиковать. Эскиз к арт-объекту придумал сам генерал: диаметр пельменя 1,4 метра , тарелки , на которой он лежит, — 1,8 метра. Однако конструкцию из пенопласта , что пельмень похож на шляпу. Директор ЦПКиО Роман Шадрин грозится увезти памятник пельменю к себе на дачуесли его продолжат критиковать. Эскиз к арт-объекту придумал сам генерал: диаметр пельменя 1,4 метратарелкина которой он лежит, — 1,8 метра. Однако конструкцию из пенопласта не оценили СМИ и жители города. Они решиличто пельмень похож на шляпу.



« Он на тарелке. У меня на родине так лепят. Если не понравится народу увезу к себе на дачу», — написал Роман Шадрин в комментариях на своей странице в Facebook.





Арт-объект должны были поставить в парке к масленице. Шадрин надеялся , что его дополнит аллея из самоваров и других съедобных фигур.



