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Шадрин грозится увезти пельменный памятник к себе на дачу

11:56, 27 Декабрь 2018
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Фото: facebook Романа Шадрина
Директор ЦПКиО обиделся на критику арт-объекта.
Директор ЦПКиО Роман Шадрин грозится увезти памятник пельменю к себе на дачу, если его продолжат критиковать. Эскиз к арт-объекту придумал сам генерал: диаметр пельменя 1,4 метра, тарелки, на которой он лежит, — 1,8 метра. Однако конструкцию из пенопласта не оценили СМИ и жители города. Они решили, что пельмень похож на шляпу.

«Он на тарелке. У меня на родине так лепят. Если не понравится народу увезу к себе на дачу», — написал Роман Шадрин в комментариях на своей странице в Facebook.

Арт-объект должны были поставить в парке к масленице. Шадрин надеялся, что его дополнит аллея из самоваров и других съедобных фигур.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, обида, еда, памятник, пельмени, ЦПКиО, Екатеринбург, Роман Шадрин
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