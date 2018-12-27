Шадрин грозится увезти пельменный памятник к себе на дачу
11:56, 27 Декабрь 2018
Директор ЦПКиО обиделся на критику арт-объекта.
Директор ЦПКиО Роман Шадрин грозится увезти памятник пельменю к себе на дачу, если его продолжат критиковать. Эскиз к арт-объекту придумал сам генерал: диаметр пельменя 1,4 метра, тарелки, на которой он лежит, — 1,8 метра. Однако конструкцию из пенопласта не оценили СМИ и жители города. Они решили, что пельмень похож на шляпу.
«Он на тарелке. У меня на родине так лепят. Если не понравится народу увезу к себе на дачу», — написал Роман Шадрин в комментариях на своей странице в Facebook.
Арт-объект должны были поставить в парке к масленице. Шадрин надеялся, что его дополнит аллея из самоваров и других съедобных фигур.
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