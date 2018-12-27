Последние «Елки»: стоит ли идти в кино?
Страшно подумать: первые «Елки» вышли в прокат еще в 2010 году. Это время, когда только выходил четвертый iPhone, еще не было Instagram и заканчивалось мэрство Аркадия Чернецкого. Спустя восемь лет на экранах показали уже шесть частей саги. И вот, на подходе — седьмая, последняя.
«Зная Тимура, ничего нельзя утверждать на 100%, но в конце фильма мы действительно прощаемся со зрителями», — говорил на презентации «Елок» в Екатеринбурге Сергей Светлаков. Уралец, кстати, обязан франшизе всероссийской узнаваемостью, поэтому особо непросто прощается с проектом. При этом шоумен оговаривается, что скорее всего телеканал СТС снимет сериал по мотивам кино, но «это будет самостоятельный продукт». «Елки» стабильно приносили хорошую прибыль, поэтому, с коммерческой точки зрения, продюсерам не очень хочется полностью закрывать проект.
Последние «Елки» состоят из пяти новелл. Первая — о парне, который пытается помочь колоритному отчиму (Дмитрию Нагиеву) сделать предложение своей матери. Вторая — о Боре (Иван Ургант) и Жене (Сергей Светлаков), чья дружба вновь находится под угрозой срыва: второй хочет вернуться в Якутск, а первый пытается отговорить друга. Нашлось место в кино лыжнику и сноубордисту, которые стали символом «Елок»: они, как и прежде, занимаются какой-то ерундой.
Пожалуй, самая трогательная история — об отце и сыне, которые когда-то давно поссорились и до сих пор не общаются. Дедушка встречает новый год в одиночестве. Тут как тут — пресловутая теория рукопожатий: вся России пытается помирить родственников.
А продавщица в привокзальном киоске Воронежа встречает звезду-казанову и сломя голову отправляется в погоню за актером, которому она, конечно, не нужна. Зато по пути красавица встречает простого парня на обычной машине. Сначала ребята ссорятся, а потом…
Фото: «Кинопоиск»
Вы сами знаете, что было потом. Когда речь идет о «Елках», спойлеры не нужны, потому что все сюжеты банальны донельзя. Это простенькие, но довольно милые истории, даже более трогательные, чем в предыдущих частях. В фильме стало больше навязчивой рекламы (хотя — куда еще-то?), но без этого, видимо, никак. За продакт-плейсмент «Елки» всегда яростно критиковали. Мол, как такая коммерциализация может сочетаться с искренностью?
«Елки» полностью подтвердили статус легкой новогодней комедии с периодическими оттенками — да не прозвучит это пафосно — драмы. Это и не хорошо, и не плохо. Это данность. Главный посыл финальной части хорошо сформулирован в концовке: «Надо нам всем научиться говорить главные слова и прощать». И хорошо, что правильную мысль доносят до широких масс простым языком.
В то же время очевидно, что генеральная идея «Елок» выдохлась уже на четвертой части, а может даже и раньше. О том, что даже лояльный зритель немного подустал от однотипных сюжетов, показывали падающие кассовые сборы. Но ведь для многих поход на «Елки» в канун Нового года стал доброй традицией. И что же делать россиянам в кино в 2019 году? Как говорит Сергей Светлаков, у всего есть начало и конец.
Если вам по нраву мотив, концепция и стиль «Елок», то сходить на фильм стоит. А если вы такое кино не перевариваете или же перестали ходить на сагу уже на третьей части — лучше потратьте свое время и деньги на что-нибудь другое.
И напоследок — один из главных вопросов, который так и напрашивается: получилось ли у «Елок» стать современной «Иронией судьбы»? Ответ на этот вопрос может быть исключительно субъективным. У каждого будет свое мнение, и время рассудит, кто был прав. Я же представляю себя нарезающего оливье скорее под страдающего Ипполита под душем в зимнем пальто и шапке, чем под Светлакова с Ургантом, которые гонятся за пингвином. И вы вряд ли вспомните, в какой части это было: во второй, четвертой или шестой.
Фильм «Елки» выходит во всероссийский прокат 27 декабря.