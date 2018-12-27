Последние «Елки»: стоит ли идти в кино?

Вы сами знаете, что было потом. Когда речь идет о «Елках», спойлеры не нужны, потому что все сюжеты банальны донельзя. Это простенькие, но довольно милые истории, даже более трогательные, чем в предыдущих частях. В фильме стало больше навязчивой рекламы (хотя — куда еще-то?), но без этого, видимо, никак. За продакт-плейсмент «Елки» всегда яростно критиковали. Мол, как такая коммерциализация может сочетаться с искренностью?

«Елки» полностью подтвердили статус легкой новогодней комедии с периодическими оттенками — да не прозвучит это пафосно — драмы. Это и не хорошо, и не плохо. Это данность. Главный посыл финальной части хорошо сформулирован в концовке: «Надо нам всем научиться говорить главные слова и прощать». И хорошо, что правильную мысль доносят до широких масс простым языком.

В то же время очевидно, что генеральная идея «Елок» выдохлась уже на четвертой части, а может даже и раньше. О том, что даже лояльный зритель немного подустал от однотипных сюжетов, показывали падающие кассовые сборы. Но ведь для многих поход на «Елки» в канун Нового года стал доброй традицией. И что же делать россиянам в кино в 2019 году? Как говорит Сергей Светлаков, у всего есть начало и конец.