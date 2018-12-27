На немецком телевидении показали фильм-путешествие по Уралу 

Немецкие журналисты посмотрели , как добывают золото в Березовском и побывали на репетиции спектакля « Принцесса Турандот"в Оперном театре. Уральский симфонический оркестр как раз участвовал в записи альбома с одним из лучших в мире саксофонистов , который специально приехал из США. На записи был дирижер Большого театра из Москвы и композитор Габриэль Прокофьев , внук того самого Прокофьева.