На немецком телевидении показали фильм-путешествие по Уралу
16:08, 27 Декабрь 2018
Журналисты проехали шесть тысяч километров на автобусе времен ГДР.
На немецком телеканале Rundfunk-Berlin-Brandenburg показали фильм-путешествие по России. Съемочная бригада выехала из Берлина на автобусе Robur времен ГДР 17 июня и проехала шесть тысяч километров до озера Байкал. Четверть итогового фильма занимают сюжеты про Урал.
Немецкие журналисты посмотрели, как добывают золото в Березовском и побывали на репетиции спектакля «Принцесса Турандот"в Оперном театре. Уральский симфонический оркестр как раз участвовал в записи альбома с одним из лучших в мире саксофонистов, который специально приехал из США. На записи был дирижер Большого театра из Москвы и композитор Габриэль Прокофьев, внук того самого Прокофьева.
ЕТВ встречался с режиссером фильма, водителем того самого автобуса, чтобы поговорить о путешествии, Екатеринбурге и об отношениях двух стран. Читайте здесь.
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ЕТВ препарирует главный финансовый документ Екатеринбурга.