Куратор Уральской биеннале вошла в топ самых влиятельных арт-деятелей

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« В этом году Прудникова стала комиссаром проекта межрегионального развития NEMOSKVA и куратором дополняющих его событий , направленных на развитие культурной и художественной среды в регионах. IV Уральская индустриальная биеннале получила первый приз в номинации „ Проект года“ премии „ Инновация-2018“», — говорится на сайте « Артгида».







Первый раз в рейтинг вошла другая екатеринбурженка — Анна Пьянкова , которая заменила Алису Прудникову на посту директора Уральской ГСЦИ. Среди крупных проектов площадки « Артгид» выделил « Бажов Фест», выставки « Все не то , чем кажется», « Начало , конец и почти все между ними».

Куратор Уральской индустриальной биеннале современного искусства и директор по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова заняла третью строчку рейтингаАртгида», составляющего каждый год топ-50 самых влиятельных людей в российском искусстве. В прошлом году Прудникова располагалась на восьмой строчкев 2016 — на десятойа в 2015 — на 21.