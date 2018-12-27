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Куратор Уральской биеннале вошла в топ самых влиятельных арт-деятелей

08:40, 27 Декабрь 2018
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Фото со страницы Алисы Прудниковой на фейсбуке
Алиса Прудникова расположилась на третьей строчке рейтинга «Артгида».
Куратор Уральской индустриальной биеннале современного искусства и директор по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова заняла третью строчку рейтинга «Артгида», составляющего каждый год топ-50 самых влиятельных людей в российском искусстве. В прошлом году Прудникова располагалась на восьмой строчке, в 2016 — на десятой, а в 2015 — на 21.

«В этом году Прудникова стала комиссаром проекта межрегионального развития NEMOSKVA и куратором дополняющих его событий, направленных на развитие культурной и художественной среды в регионах. IV Уральская индустриальная биеннале получила первый приз в номинации Проект года“ премии Инновация-2018“», — говорится на сайте «Артгида».

Первый раз в рейтинг вошла другая екатеринбурженка — Анна Пьянкова, которая заменила Алису Прудникову на посту директора Уральской ГСЦИ. Среди крупных проектов площадки «Артгид» выделил «Бажов Фест», выставки «Все не то, чем кажется», «Начало, конец и почти все между ними».
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Биеннале современного искусства, биеннале, Алиса Прудникова
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