Куратор Уральской биеннале вошла в топ самых влиятельных арт-деятелей
08:40, 27 Декабрь 2018
Алиса Прудникова расположилась на третьей строчке рейтинга «Артгида».
Куратор Уральской индустриальной биеннале современного искусства и директор по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова заняла третью строчку рейтинга «Артгида», составляющего каждый год топ-50 самых влиятельных людей в российском искусстве. В прошлом году Прудникова располагалась на восьмой строчке, в 2016 — на десятой, а в 2015 — на 21.
«В этом году Прудникова стала комиссаром проекта межрегионального развития NEMOSKVA и куратором дополняющих его событий, направленных на развитие культурной и художественной среды в регионах. IV Уральская индустриальная биеннале получила первый приз в номинации „Проект года“ премии „Инновация-2018“», — говорится на сайте «Артгида».
Первый раз в рейтинг вошла другая екатеринбурженка — Анна Пьянкова, которая заменила Алису Прудникову на посту директора Уральской ГСЦИ. Среди крупных проектов площадки «Артгид» выделил «Бажов Фест», выставки «Все не то, чем кажется», «Начало, конец и почти все между ними».
Все казны
ЕТВ препарирует главный финансовый документ Екатеринбурга.
Новое и интересное
Время ушедшего года
ЕТВ выясняет, как Екатеринбург пережил 2017 год.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
В первый класс, как в первый раз