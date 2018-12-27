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Ошибочка вышла: Алиса Прудникова покорила рейтинг арт-деятелей

17:52, 27 Декабрь 2018
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Фото со страницы Алисы Прудниковой на facebook.com
Еще утром куратор Уральской биеннале была третьей, но составители обнаружили ошибку в рейтинге — и поставили екатеринбурженку первой.
Куратор Уральской индустриальной биеннале современного искусства и директор по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова заняла первую строчку рейтинга «Артгида» топ-50 самых влиятельных людей в российском искусстве, хотя еще утром была третьей.

«Резкие изменения в составе рейтинга мы списали на распад старых иерархий, вызванный тотальным обновлением и расширением художественного сообщества в последние годы», — говорится на сайте «Артгида».

В прошлом году Алиса Прудникова располагалась на восьмой строчке, в 2016 — на десятой, а в 2015 — на 21. И в 2018-м взошла на вершину рейтинга.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Уральская биеннале, рейтинг, арт-галерея, Алиса Прудникова
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