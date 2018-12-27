Ошибочка вышла: Алиса Прудникова покорила рейтинг арт-деятелей

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« Резкие изменения в составе рейтинга мы списали на распад старых иерархий , вызванный тотальным обновлением и расширением художественного сообщества в последние годы», — говорится на сайте « Артгида».





В прошлом году Алиса Прудникова располагалась на восьмой строчке , в 2016 — на десятой , а в 2015 — на 21. И в 2018-м взошла на вершину рейтинга.

