Ошибочка вышла: Алиса Прудникова покорила рейтинг арт-деятелей
17:52, 27 Декабрь 2018
Еще утром куратор Уральской биеннале была третьей, но составители обнаружили ошибку в рейтинге — и поставили екатеринбурженку первой.
Куратор Уральской индустриальной биеннале современного искусства и директор по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова заняла первую строчку рейтинга «Артгида» топ-50 самых влиятельных людей в российском искусстве, хотя еще утром была третьей.
«Резкие изменения в составе рейтинга мы списали на распад старых иерархий, вызванный тотальным обновлением и расширением художественного сообщества в последние годы», — говорится на сайте «Артгида».
В прошлом году Алиса Прудникова располагалась на восьмой строчке, в 2016 — на десятой, а в 2015 — на 21. И в 2018-м взошла на вершину рейтинга.
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