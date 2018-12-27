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Генерал Шадрин обиделся на критику гигантского пельменя

08:19, 27 Декабрь 2018
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Фото: страница Романа Шадрина в фейсбуке
Памятник, который планируют установить в екатеринбургском ЦПКиО, вызвал удивление у горожан.
Директор ЦПКиО им. Маяковского Роман Шадрин снова обиделся на СМИ за то, что в ряде публикаций авторы раскритиковали его новое творение — скульптуру гигантского пельменя, эскиз к которому придумал сам генерал.
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А чем в этот раз я вам не угодил? Может вы хотите, чтобы в парке на центральной площади кучу г… вылепили?
Роман Шадрин
генерал-майор, директор ЦПКиО
Тем временем, критикуют пельмень не только СМИ, но и обычные горожане, которым скульптура напомнила совсем не еду. Так, арт-директор «Дома Печати» Артем Зверев посвятил памятнику аж два поста в фейсбуке, один из них сопроводив философской подписью «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» (фраза является цитатой инсталляции Тимофея Ради на Приборостроительном заводе во время четвертой биеннале).

Также не смог не высказаться о пельмене одиозный уральский политик Антон Баков.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, ЦПК и ОН, Екатеринбург, ЦПКиО, Роман Шадрин
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