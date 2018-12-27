Генерал Шадрин обиделся на критику гигантского пельменя

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Также не смог не высказаться о пельмене одиозный уральский политик Антон Баков.

Тем временемкритикуют пельмень не только СМИно и обычные горожанекоторым скульптура напомнила совсем не еду. Такарт-директорДома Печати» Артем Зверев посвятил памятнику аж два поста в фейсбукеодин из них сопроводив философской подписьюОткуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»фраза является цитатой инсталляции Тимофея Ради на Приборостроительном заводе во время четвертой биеннале).