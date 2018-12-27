«Автомобилист» вернул себе первое место в КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» накануне обыграл «Авангард». Решающую шайбу забросил Артем Гареев. Это позволило закончить матч со счетом 3:2.

Самым быстрым оказался Стефан да Коста. Он открыл счет на 36 секунде. Увеличить преимущество удалось Анатолий Голышеву, который в октябре снова встал в строй после травмы. В середине второго тайма активизировалась команда соперников: шайбу в ворота «Авто» забил Сергей Широков. Затем «Авангарду» помог Илья Михеев, который сравнял счет. Сложилась напряженная ситуация, которую разрядил Артем Гареев. В третьем тайме он привел уральцев к победе.

Ноябрьский матч с «Авангардом» закончился для команды Андрея Мартемьянова довольно грустно. Екатеринбуржцы не удостоили соперников ни одной шайбой и пропустили целых три. Теперь они взяли реванш и вернули первое место в КХЛ — у команды с берегов Исети 71 очко. Предновогодний матч «Автомобилиста» состоится на арене КРК «Уралец» 28 декабря в 19:00 по времени Екатеринбурга. Наши схлестнутся с минским «Динамо».