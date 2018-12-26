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На главпочтамте в Екатеринбурге появились марки с живой снегурочкой

15:44, 26 Декабрь 2018
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Фото: pixabay
Внучка Деда Мороза танцует по заснеженному лесу, если на нее навести смартфон. 

На Главпочтамте в Екатеринбурге начали продавать почтовые марки с живой снегурочкой. Она начинает танцевать по заснеженному, если на знак почтовой оплаты навести смартфон (нужно только скачать приложение mARka). Номинал такой марки с дополненной реальностью — 22 рубля, сообщили в пресс-службе «Почты России». Двух будет достаточно, чтобы передать привет за границу. Общий тираж составляет 333 тысячи экземпляров.

Новогодние марки выпустили к выставке праздничной продукции на Главпочтамте. В ней представлены марки с 1962 года выпуска. Главная новогодняя марка 2018 года была посвящена волку Забиваке.

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Фото: «Почта России»

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Новый год, марка, почта, Почта России, Екатеринбург
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