На главпочтамте в Екатеринбурге появились марки с живой снегурочкой

На Главпочтамте в Екатеринбурге начали продавать почтовые марки с живой снегурочкой. Она начинает танцевать по заснеженному, если на знак почтовой оплаты навести смартфон (нужно только скачать приложение mARka). Номинал такой марки с дополненной реальностью — 22 рубля, сообщили в пресс-службе «Почты России». Двух будет достаточно, чтобы передать привет за границу. Общий тираж составляет 333 тысячи экземпляров.

Новогодние марки выпустили к выставке праздничной продукции на Главпочтамте. В ней представлены марки с 1962 года выпуска. Главная новогодняя марка 2018 года была посвящена волку Забиваке.