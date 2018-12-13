На Среднем Урале узнали, сколько будет стоит Новый год в коттедже
12:47, 13 Декабрь 2018
Свердловчане не горят желанием справлять праздники в загородных домах.
Свердловская область стала одним из самых дорогих регионов по аренде коттеджей на Новый год. В начале осени дом можно было забронировать за 11,5 тысяч рублей в сутки, сообщают аналитики Авито. В России этот показатель составляет восемь тысяч рублей.
Со временем предложение и спрос на аренду коттеджей на Среднем Урале росли и достигли пика в ноябре, увеличившись относительно сентября на 22% и 111%. Пик цен в регионе пришелся на октябрь и составил 12 тысяч рублей. Кстати, Свердловская область заняла 18 место по желанию встречать Новый год в загородном доме. На первом месте расположился Пермский край.
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