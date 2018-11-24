Погребняк просидит на трибунах до конца года

Нападающий « Урала» Павел Погребняк не выйдет на поле до конца 2018 года. Президент футбольного клуба Григрий Иванов сообщил Матч-тв , что новый игрок до сих пор не воостановился после травмы сухожилия , которую он получил еще в прошлом сезоне. Погребняк выезжал на сборы вместе скомандой , но тренировался по индивидуальной программе.





« Павел в этом году нам уже не поможет. У него очень тяжелая травма , он долго восстанавливался , она заживает долго. Зачем нам форсировать события , чтобы снова его потерять? Будем терпеть. Он очень хорошо поработал с нашим физиотерапевтом , думаю , что после Нового года он уже будет в общей группе», — сказал Иванов.



