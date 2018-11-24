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Погребняк просидит на трибунах до конца года

15:40, 24 Ноябрь 2018
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Нападающий «Урала» все еще восстанавливается после травмы. 
Нападающий «Урала» Павел Погребняк не выйдет на поле до конца 2018 года. Президент футбольного клуба Григрий Иванов сообщил Матч-тв, что новый игрок до сих пор не воостановился после травмы сухожилия, которую он получил еще в прошлом сезоне. Погребняк выезжал на сборы вместе скомандой, но тренировался по индивидуальной программе.

«Павел в этом году нам уже не поможет. У него очень тяжелая травма, он долго восстанавливался, она заживает долго. Зачем нам форсировать события, чтобы снова его потерять? Будем терпеть. Он очень хорошо поработал с нашим физиотерапевтом, думаю, что после Нового года он уже будет в общей группе», — сказал Иванов.

Погребняк подписал контракт с «Уралом» в августе 2018 года. Возвращение игрока в Екатеринбурге ожидали осенью, но на поле его с тех пор так и не выпускали. Павел Погребняк — один из самых знаменитых футболистов за всю историю «Урала». Игрок провел за сборную России 33 матча, выступал за питерский «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские клубы «Фулхэм» и «Рединг».
Наследие проигранного ЭКСПО
Парижское послевкусие Генеральной ассамблеи международного бюро выставок.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Футбол , ФК "Урал", спорт, Павел Погребняк
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