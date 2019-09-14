В свердловском поселке в пожаре погибли две девочки

В Нейво-Рудянке в пожаре погибли две девочки двух и трех лет. Пожар произошел в квартире на улице Молодцова. В ней горели личные вещи. Спасатели справились с огнем за пять минут, рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На место приехали пять пожарных и эвакуировали из дома шесть человек, в том числе двух детей. Из задымленной квартиры работники МЧС вынесли двух девочек, но их не удалось спасти. Малышки отравились угарным газом. Мать девочек отвезли в центральную городскую больницу Кировграда.

Сейчас следователи и пожарные дознаватели разбираются, почему загорелась квартира. Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых сказал, что одна из версий произошедшего — неправильное обращение с нагревательными приборами.