В свердловском поселке в пожаре погибли две девочки
13:06, 14 Сентябрь 2019
Малышки отравились угарным газом.
В Нейво-Рудянке в пожаре погибли две девочки двух и трех лет. Пожар произошел в квартире на улице Молодцова. В ней горели личные вещи. Спасатели справились с огнем за пять минут, рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На место приехали пять пожарных и эвакуировали из дома шесть человек, в том числе двух детей. Из задымленной квартиры работники МЧС вынесли двух девочек, но их не удалось спасти. Малышки отравились угарным газом. Мать девочек отвезли в центральную городскую больницу Кировграда.
Сейчас следователи и пожарные дознаватели разбираются, почему загорелась квартира. Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых сказал, что одна из версий произошедшего — неправильное обращение с нагревательными приборами.
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