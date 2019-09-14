На Эльмаше загорелся 14 трамвай

Трамвай № 14 загорелся на эльмашевском кольце. Из-за этого временно остановили движение электротранспорта. «По словам нашей подписчицы, тушили внутри и снаружи. Сейчас уже движение трамваев восстановлено. Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно», — написали в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте» полчаса назад. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского МЧС, задымление началось под днищем трамвая. Пассажиры успели эвакуироваться до приезда пожарных. Никто не пострадал.

На Эльмаш выехала аварийная бригада, сказали в ЕТТУ. Трамвай хотели взять на буксир, но сделать это не получится из-за его местоположения. Кроме того, в транспорте пролили всю электронику.